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الحوثيون يستهدفون يافا وإصابة 11 إسرائيلي بالتدافع

منذ دقيقتان
الحوثيون يستهدفون يافا وإصابة 11 إسرائيلي بالتدافع

وطنا اليوم:أصيب 11 إسرائيليا، فجر الثلاثاء، جراء تدافع مئات الآلاف نحو الملاجئ لدى إطلاق صاروخ من اليمن ادعى الجيش الإسرائيلي اعتراضه.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في بيان أن صفارات الإنذار دوت خلال الساعات الماضية، في وسط إسرائيل ومنطقة الساحل الجنوبي، عقب إطلاق صاروخ من اليمن.
كما نقلت عن نجمة داود الحمراء، إصابة 11 شخصا بجروح أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ، بالإضافة إلى 4 حالات إصابة بالهلع.
وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) إن الجماعة نفّذت ثالث عملية عسكرية خلال 12 ساعة واستهدفت بصاروخ باليستي منطقة يافا.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يطلق الحوثيون صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل.
ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم تأتي دعما لسكان قطاع غزة، وهم يستهدفون أيضا سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
وردا على ذلك، قصفت إسرائيل أهدافا للحوثيين داخل اليمن، بعضها في صنعاء، كما بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن.


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