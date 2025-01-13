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توقعات بإعلان اتفاق غزة ظهر الثلاثاء

منذ دقيقة واحدة
توقعات بإعلان اتفاق غزة ظهر الثلاثاء

وطنا اليوم_قالت القناة 13 العبرية إن هناك تقديرات في “إسرائيل” تشير إلى أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس قد يصدر ظهر اليوم الثلاثاء.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية من جانبها، عن بيان منسقية شؤون الأسرى إلى عائلات “المحتجزين”، أن “المفاوضات في الدوحة وصلت مراحل متقدمة جدا”.

 

وبحسب الهيئة، فإن “التقدم يشمل كل بنود الصفقة، والمفاوضات تدور حول كل الرهائن”.

 

وأضافت أن “الأيام والساعات الماضية ركزت على تفاصيل أول مرحلة في الصفقة”.

 

وبحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستجدات المفاوضات في اتصال هاتفي أمس الاثنين، وأكد بايدن أن الاتفاق بات وشيكا.

 

ومن جهته، استقبل أمير قطر وفدا من حركة حماس التي أكدت أنها تتعامل بإيجابية مع الجهود الجارية في الدوحة.

 

من ناحية أخرى، عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات مع الأجهزة الأمنية، في حين أوردت وسائل إعلام عبرية تفاصيل الاتفاق المحتمل، وقالت إن “الجيش” سينسحب في المرحلة الأولى إلى منطقة عازلة في القطاع قرب الحدود.


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