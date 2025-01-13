بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حرائق لوس أنجليس تتفاقم… والنيران أتت على مساحة أكبر من باريس

منذ 38 ثانية
حرائق لوس أنجليس تتفاقم… والنيران أتت على مساحة أكبر من باريس

وطنا اليوم_ما زالت النيران مستعرة وتتمدد بشكل سريع في لوس أنجليس ملتهمة مساحة تضاهي مساحة باريس وفق الخبراء.

ومن المتوقع أن تزداد سرعة الرياح الثلاثاء لتتراوح بين 60 و 90 كم في الساعة الامر الذي تخشاه السلطات من تأجج السنة النيران ويتضاعف حجم الحرائق وتخرج كليّاً عن السيطرة ط

 

وفقًا للأرقام الصادرة عن Cal Fire، فإن المساحة الإجمالية التي احترقت بسبب حرائق Palisades وEaton وHurst تبلغ حوالي 38629 فدانًا اعتبارًا من الساعة 2:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

 

وهذا يعادل تقريبًا 60 ميلا مربعا.

 

وتبلغ مساحة مدينة باريس 40 ميلا مربعا، مما يعني أن الحرائق أتت على مساحة من الأرض أكبر من عاصمة فرنسا.

 

وتبلغ مساحة حريق Palisades وحده حوالي 37 ميلًا مربعًا (23713 فدانًا) وفقًا لـ Cal Fire، لذا فهو يقترب من حجم باريس.

وتخضع أجزاء كبيرة من جنوب كاليفورنيا لنوع من تحذير “اللون الأحمر”، مع وجود مناطق معرضة لخطر الطقس الناري “الحرج للغاية” – وهي أعلى فئة من مركز التنبؤ بالعواصف (SPC)، من الاثنين وحتى الأربعاء.

ووفقًا لمركز التنبؤ بالعواصف، الذي يصدر توقعات الطقس الناري على المستوى الوطني، تم تضمين حوالي 740.000 شخص في المنطقة الحرجة للغاية يوم الاثنين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:06

المسؤولية المجتمعية عن الجرائم

23:26

منظومة القيم الاردنية: لماذا يقتل الاب ابناءه؟ الى دعاة العفو العام

23:12

(جريمة سيل الزرقاء) المخفي أعظم

22:42

شباب 911 الأردنية تواصل دعم غزة بشحنة رابعة من المساعدات بالتعاون مع البريد الأردني

22:24

“شباب 911 الأردنية تواصل دعم غزة: شحنة رابعة من المساعدات الإنسانية بالتعاون مع البريد الأردني”

22:22

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة

20:40

الفاعوري توقع خمس مذكرات تفاهم للتدريب والتشغيل ضمن نطاق الطفيلة الصناعية

20:35

أمير قطر يستقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار

20:31

سيدة سورية تبكي.. ماذا فعل وزير الداخلية الأردني؟

20:24

الدكتور عطا أبو الحاج يشكر الدكتور وليد مسعود

19:52

القسام تعلن عن عملية مركبة ومقتل وجرح 25 جنديا برفح

19:48

الطاقة تدرس مشروع إيصال الغاز من خلال الشركات الموزعة للمنازل

وفيات
وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025