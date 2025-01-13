حرائق لوس أنجليس تتفاقم… والنيران أتت على مساحة أكبر من باريس

وطنا اليوم_ما زالت النيران مستعرة وتتمدد بشكل سريع في لوس أنجليس ملتهمة مساحة تضاهي مساحة باريس وفق الخبراء.

ومن المتوقع أن تزداد سرعة الرياح الثلاثاء لتتراوح بين 60 و 90 كم في الساعة الامر الذي تخشاه السلطات من تأجج السنة النيران ويتضاعف حجم الحرائق وتخرج كليّاً عن السيطرة ط

وفقًا للأرقام الصادرة عن Cal Fire، فإن المساحة الإجمالية التي احترقت بسبب حرائق Palisades وEaton وHurst تبلغ حوالي 38629 فدانًا اعتبارًا من الساعة 2:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وهذا يعادل تقريبًا 60 ميلا مربعا.

وتبلغ مساحة مدينة باريس 40 ميلا مربعا، مما يعني أن الحرائق أتت على مساحة من الأرض أكبر من عاصمة فرنسا.

وتبلغ مساحة حريق Palisades وحده حوالي 37 ميلًا مربعًا (23713 فدانًا) وفقًا لـ Cal Fire، لذا فهو يقترب من حجم باريس.

وتخضع أجزاء كبيرة من جنوب كاليفورنيا لنوع من تحذير “اللون الأحمر”، مع وجود مناطق معرضة لخطر الطقس الناري “الحرج للغاية” – وهي أعلى فئة من مركز التنبؤ بالعواصف (SPC)، من الاثنين وحتى الأربعاء.

ووفقًا لمركز التنبؤ بالعواصف، الذي يصدر توقعات الطقس الناري على المستوى الوطني، تم تضمين حوالي 740.000 شخص في المنطقة الحرجة للغاية يوم الاثنين.