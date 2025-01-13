منظومة القيم الاردنية: لماذا يقتل الاب ابناءه؟ الى دعاة العفو العام

وطنا اليوم_بقلم زهدي جانبك_ بالامس رمى الاب طفلته (غلا) البالغة من العمر 5 سنوات وابنه محمد البالغ من العمر 8 شهور في السيل … نعم رماهما بالسيل دون اي رحمة وهو بكامل قواه العقلية كما افاد بنفسه.

وغدا، سيتدخل فنجان القهوة لاسقاط الحق الشخصي … وسيخرج الاب من الموضوع باول عفو عام… نعم باول عفو عام …

وحينها ارجوكم لا تسمعونا عويلكم وصياحكم وصريخكم على موت القانون وهيبته … فانتم من اضعفتم القانون وهيبته … انتم: من طالب بالعفو ، ووقع عريضة العفو، وسن قانون العفو، وصادق على قانون العفو، ونفذ قانون العفو. كلكم شركاء.

بأدناه مثال بسيط من جرائم القتل التي تم اكتشافها خلال اخر خمس سنوات، احداها لأب شك بان ابنه على علاقة بزوجته الثانية… فاخذ سكينا وقطع رأس ابنه ثم اشترى منشارا وقطع جثة ابنه الى اجزاء صغيرة ورماها على جوانب الطرق لتأكلها الكلاب …

تم القبض عليه بعد 8 سنوات من ارتكاب الجريمة… وتم الحكم عليه بالاعدام شنقا… ولكن، بسبب شموله بقانون العفو العام سنة 2019 تم تخفيض الحكم الى الاشغال الشاقة 15 سنة… وبسبب اسقاط الحق الشخصي بفنجان قهوة تم تخفيض المدة الى سبع سنوات ونصف امضى منها لغاية الان 3 سنوات…

وعلى اول عفو قادم بكون قاعد بين بقية اولاده …ليجد ان قتله لاي منهم لن يكلفه سوى سنتين حبس… انبسطوا واستمروا … فهذه دولة المؤسسات والقانون …

جرائم قتل الاب لابنائه فقط خلال الخمس سنوات الاخيرة:

– أب يقتل ابنه العشريني بثلاث أعيرة نارية ويصيب زوجته 2025

– جريمة مروعة أخرى في الأردن.. أب يقتل ولديه بسبب “خلافات مالية 2022

– الأردن.. الأشغال المؤبدة لنائب عام قتل زوجته وابنه 2023

– رميا بالرصاص.. أب يقتل ابنه في لواء ناعور 2024

– أردني نحر ابنه وقطّع جسده بمنشار. 2023

– الأردن.. تفاصيل “مروعة” في جريمة مقتل أب على يد ابنه 2024

– مراهقة تقتل والدها طعناً في الأردن.. والسبب خلاف عائلي 2024

– أب يقتل ابنته رميا بالرصاص في الشارع العام جنوبي عمان 2024

– أردني يقتل ابنته “لتدني درجاتها الجامعية”. 2021

– جريمة مروعة تهز الأردن.. أب يقتل ابنه العشريني طعنا 2024

– الأردن.. أب يقتل ابنته حرقاً أثناء نومها 2023

– الأردن: أب يعذب أولاده ويفلت عليهم الكلاب.. ويقتل طفلتيه 2023

– الأردن: أب يطلق النار على ثلاثة من أبنائه ويقتل أحدهم 2022

– إسناد تهم القتل العمد والاغتصاب والإجهاض لأب قتل ابنته بعد حملها سفاحا منه

– قبيل العيد .. اب يقتل ابنه في العاصمة عمان 2022

– الأردن: أب يقتل طفلته خنقاً ويصوّر الجريمة .. لإغاضة زوجته 2024

– أب يقتل ابنيه في عجلون بعد ساعات من مقتل طفلتين على يد والدهما في الرمثا! 2022

انهيار منظومة القيم المجتمعية:

عندما قلت ان الدولة بكافة اركانها يجب ان تقف على ركبة ونص بسبب جريمتي حرق المسنين واغراق الاطفال … لامني البعض قائلا: شو دخل الدولة؟

وأجيبهم: ان الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن انهيار منظومة القيم المجتمعية في الاردن… وانهيار المنظومة هو السبب في حدوث هذه الجرائم البشعة …

فهذه ليست المرة الاولى التي يقتل فيها الاب ابناءه، وهذا يدعونا الى الوقوف والتفكر:

ففي بداية عام 2012 وقفت الدولة بكافة اركانها عند نتائج انهيار منظومة القيم الاخلاقية المجتمعية وانتشار العنف المجتمعي… وقتها دعا الملك ” لتعزيز منظومة القيم لمعالجة العنف المجتمعي من خلال نظرة شمولية وجهد كبير من جميع الأطراف لأن هذه الظاهرة مقلقة لكل مواطن أردني، وتهدد قيمه النبيلة”.

وقد عزا الملك ذلك الى تراجع منظومة القيم التي:

“تجمعنا كأردنيين، والتي هي أساس هويتنا الوطنية ورمز وحدتنا” وان هذا التراجع كان نتيجة:

– تراجع مستويات الثقة بين افراد وجماعات المجتمع.

– وازدياد “مشاعر الكراهية بين الناس”.

حينها اعلنت الحكومة امام الملك انها بصدد دراسة ظاهرة العنف المجتمعي لتبني حلول عملية للتصدي لهذه الظاهرة. وما زلنا ننتظر الحلول العملية…

وحينها اكد رئيس الحكومة وفريقه ان بعض اسباب انهيار المنظومة واللجوء الى العنف المجتمعي يعود الى:

– عدم الشعور بالعدل لان “غياب العدالة ينعكس عليهم مدى الحياة” و

– بطء الاجراءات القانونية.

– والفراغ لدى الشباب.

– واختلال التوازن بين القيم الروحية والمادية.

– والإحباط من غياب العدالة.

– وعدم توفير فرص العمل.

– وعدم تحقيق سياسة إصلاح التعليم لأهدافها في كل المستويات.

– وغياب الردع القانوني الصارم بحق متسببي العنف المجتمعي.

– وعدم التشدد في العقاب والاستجابة إلى الضغوطات الاجتماعية من الأسباب التي أدت الى التمادي في معالجة المشكلات باللجوء إلى العنف.

وتم التأكيد على أهمية الانتقال إلى مجتمع عصري تسوده قيم العدالة وتكافؤ الفرص وقوة القانون والتشدد في العقوبات…..

ودعت الحكومة وفريقها الى إعادة المنظومة القيمية الاجتماعية على أساس الأمن والسلام والمبنية على مرتكزات هي:

– الأمانة

– والعلم

– والحرية

– والعدل.

– بالاضافة الى التكافل والتعاضد الاجتماعي.

وللاسف، بعد هذه التأكيدات على قوة القانون والتشدد في العقوبات تم اصدار قانونين اثنين للعفو العام سنة 2019 و 2024 والمطالبة مستمرة اليوم ما شاء الله بعفو ثالث ….

ورأينا اين وصلنا بالحريات والعلم والعدل وتعادل الفرص …. ورأينا الى اي مستوى جرمي في مجال المخدرات اوصلتنا القوانين اللينة.

ومن هنا فان انهيار منظومة القيم وما بني عليها من عنف مجتمعي كان سببه الرئيس اركان الدولة ولذلك الومها على الحرق والاغراق…

فما هي منظومة القيم الاردنية؟

هي مجموع مجالات رئيسة تتمثل بالقيم الاجتماعية والدينية، والأخلاقية، والاقتصادية، والوطنية، والمعرفية، وتشكل بمجموعها منظومة القيم الاردنية التي تعرق بانها:

عبارة عن مجموعة من المثل العليا والغايات والمعتقدات والتشريعات والوسائل والضوابط والمعايير لسلوك الفرد والجماعة، والتي تعد إطاراً مرجعياً يتحكم بتصرفات الناس، وتتصف ب:

– التوازن

– والشمول

– والتكامل

– والإيجابية

– والوسطية

وتنبثق عن مجموعة من المباديء الاساسية التي تتمثل ب:

– كلام الله عز وجل من خلال الكتاب الحكيم والسنة الشريفة للمسلمين والكتاب المقدس للمسيحيين.

– ومجموعة المعايير الفكرية والوجدانية والسلوكية التي تتمثل مظاهرها واثارها السلوكية بين الافراد والجماعات في:

– الطيبة التي كان يتمتع بها المجتمع الاردني

– والكرم واكرام الضيف الذي نعتبره ميزتنا الاولى.

– والشرف بكل معانيه.

– وسمو حكم الاسرة والقبيلة لافرادها.

وقد كان من اهم واجمل التوصيات لتلك الحكومة وبحضور الملك:

إعادة تنظيم القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته في الاقتصاد الوطني لأنه ركيزة في الاقتصاد والدفاع الاجتماعي الذي تدعو له الدولة”.

التطبيق والمتابعة والاثار.

ولكن وللاسف وبعد 13 سنة من التنادي الى تعزيز منظومة القيم المجنمعية لمعالجة العنف المجتمعي انتهينا الى عنف جرمي لا مثيل له وارتفاع غير مسبوق في معدل وعدد جرائم المخدرات وما يتصل بها من جرائم جنائية، ومما عمق مشكلة العنف الاجتماعي بشكل عام التجاه نحو معالجة الأعراض التي تنتج عن الظاهرة وليس معالجة الأسباب التي تؤدي الى نشوئها كما هو مبين باعلاه…