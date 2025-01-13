الفاعوري توقع خمس مذكرات تفاهم للتدريب والتشغيل ضمن نطاق الطفيلة الصناعية

وطنا اليوم:وقعت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري بالتعاون مع شركة المدن الصناعية الأردنية مذكرات تفاهم مع خمس شركات عاملة ضمن نطاق مدينة الطفيلة الصناعية، حيث تهدف هذه الاتفاقيات في مجملها إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للأردنيين في محافظة الطفيلة والحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في هذه المحافظة.

وقالت الفاعوري إنه بموجب هذه الاتفاقيات سيتم تمويل خمس شركات من القطاع الخاص لغايات تدريب وتشغيل الأردنيين والأردنيات في الصناعات البلاستيكية، وصناعة الورق الصحي، وصناعات الفحم، إضافة إلى مجالات الزراعة المستحدثة (الكمبوست).

وأضافت إن هذه الشراكات الجديدة مع القطاع الخاص تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بشمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية ودعم تشغيل العمالة المحلية، إضافة إلى القرار القاضي بالموافقة على مجموعة من الحوافز الاستثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات ستدعم الهيئة بموجبها رواتب تدريب وتشغيل الأردنيين بواقع 50% من الحد الأدنى للأجور، مضافا إليها 25 دينارا بدل ضمان اجتماعي، و25 دينارا بدل مواصلات، مؤكدة أن الهيئة وبتوجيهات وزير العمل الدكتور خالد البكار ستواصل متابعة سير العمل في تنفيذ هذه الاتفاقيات، وستعمل على بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفق خطة التحديث الاقتصادي وبما يسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأعربت الفاعوري عن تقديرها للدور الذي تقوم به شركة المدن الصناعية الأردنية في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة نمو الاستثمار، وتشجيع انتقال المشاريع الصناعية القائمة إلى المدن الصناعية، والعمل على إقامة مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق المملكة، ورفع كفاءة البنى التحتية والخدماتية، وتطوير القدرات المؤسسية.

من ناحيته قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إن الشركة معنية بتنمية القطاع الصناعي وفتح أبواب التعاون مع كافة الجهات الرسمية والخاصة بما يولد المزيد من فرص العمل وينهض بمنظومة الصناعة الوطنية على النحو الكفيل بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بوصفها الحاضن الاكبر للاستثمارات الصناعية.

وأعرب جويعد عن تقديره للدور الذي تقوم به هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في دعم وتمكين القطاع الصناعي ليكون قادرا على استقطاب المزيد من الأيدي العاملة والإسهام في الحد من معدلات الفقر والبطالة.

ووقع الاتفاقية علاء الحوامدة مدير عام شركة وائل محمود المصري، وعبد المهدي المراحلة مالك مؤسسة نبراس لتجارة الفحم، وأحمد العطيوي مالك مؤسسة البريق اللامع للصناعات البلاستيكية والمطاطية، والدكتور محمد العدينات مدير عام شركة السراج العالمية لصناعة الورق الصحي، وسليمان الحوامدة مدير عام مؤسسة منال وسدين للمحاصيل غير الدائمة