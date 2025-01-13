بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أمير قطر يستقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار

منذ دقيقة واحدة
أمير قطر يستقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:قال الديوان الأميري القطري ان أمير قطر استقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة برئاسة خليل الحية.
وبين الديوان الأميري ان أمير قطر استعرض مع وفد حماس مستجدات المفاوضات الهادفة لتحقيق هدنة طويلة الأمد بغزة.
وأشار الديوان الى ان أمير قطر جدد موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:31

سيدة سورية تبكي.. ماذا فعل وزير الداخلية الأردني؟

20:24

الدكتور عطا أبو الحاج يشكر الدكتور وليد مسعود

19:52

القسام تعلن عن عملية مركبة ومقتل وجرح 25 جنديا برفح

19:48

الطاقة تدرس مشروع إيصال الغاز من خلال الشركات الموزعة للمنازل

19:36

مصلحة السجون الإسرائيلية تتلقى أسماء أسرى فلسطينيين مشمولين بصفقة التبادل

19:24

وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة تحتفيان بطلبة برامج التبادل الثقافي

19:13

الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة

19:08

الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل

19:05

الشيباني يحقق حلم الوزيرة الألمانية بيربوك بالمصافحة

18:11

جمعية النقل السياحي تعفي الشركات من الاشتراكات لعام 2025

16:46

زمة الدجاج من جديد .. والوزارة تتعهد بخطة لاستقرار الاسعار خلال أيام

16:36

العرموطي يردّ على الخيطان: إذا حكيت على أمريكا ردلي إياها

وفيات
وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025