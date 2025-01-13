الدكتور عطا أبو الحاج يشكر الدكتور وليد مسعود

وطنا اليوم : يتقدم الدكتور عطا أبو الحاج بالشكر الجزيل وعظيم الإمتنان للنطاسي البارع الدكتور وليد مسعود مستشار جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى على العملية الجراحية( قسطرة دائمة لاغراض غسيل الكلى ) التي أجراها لي بالصدر في المستشفى التخصصي وكذلك عملية الوصلة الشريانية الوريدية المعقده في الساعد والتي استغرقت منه وقتا طويلا وتكللت بالنجاح الباهر فضلا عن إنسانيته في التعامل وتشجيعه لي قبل وأثناء العملية تحت مفعول التخدير الموضعي حيث أشاعت البهجة والسرور والإطمئنان في أعماقي عدا متابعته الحثيثة لي بعد إجرائها .

كما واشكر الفريق الطبي كل من الدكتور أسيد مكاوي مساعد الجراح والدكتور حسين الدليمي طبيب التخدير وفريق التمريضي وكوادر التصوير التي عملت بتوجيه.

وفقكم الله في خدمة الأردن والشعب الأردني في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.