القسام تعلن عن عملية مركبة ومقتل وجرح 25 جنديا برفح

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها هاجموا اليوم الاثنين قوة إسرائيلية من 25 جنديا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام في منشور بحسابها على تطبيق تليغرام إن مقاتليها هاجموا القوة الإسرائيلية بينما كانت تتحصن في مبنى بمنطقة النجيلي في مخيم الشابورة.

وأضافت أن المقاتلين فجروا حقل ألغام في ناقلتي جند لدى وصول قوة لنجدة الجنود المتحصنين في المبنى.

وأوضحت القسام أن الاشتباك ما زال مستمرا والنيران مشتعلة في المبنى المستهدف حتى الساعات الأولى من مساء اليوم.

وتأتي عملية كتائب القسام في رفح بينما تصاعدت وتيرة عمليات المقاومة في شمالي قطاع غزة.

وقتل ما لا يقل عن 55 جنديا إسرائيليا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية شمال غزة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب البيانات الرسمية الإسرايلية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بمقتل 5 جنود وإصابة 11 آخرين في هجوم بصاروخ مضاد للدروع شمالي القطاع.

وأكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام اليوم أن خسائر قوات الاحتلال شمالي القطاع أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.