الطاقة تدرس مشروع إيصال الغاز من خلال الشركات الموزعة للمنازل

وطنا اليوم:بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب هيثم زيادين في اجتماع عقدته اليوم الاثنين، نتائج دراسة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة.

وقال زيادين، بحضور وزير الطاقة صالح الخرابشة، ومدير عام الشركة الوطنية للبترول محمد الخصاونة، إن اكتشاف الغاز في منطقة الريشة بكميات كبيرة يدعو للتفاؤل، وسينعكس إيجابا على كل القطاعات، وبالتالي الإسهام في تعزيز الإيرادات والوطنية وتخفيض كُلف الغاز الطبيعي، فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف أن “الطاقة النيابية” أوصت بضرورة تعزيز الشراكة بين الشركات المعنية بقطاع النفط والغاز والمؤسسات الرسمية، مثل صندوق أموال الضمان الاجتماعي لتكون الأولوية للاستثمار المحلي.

كما أوصت اللجنة بإنشاء كليات متخصصة ضمن مساقات في الجامعات الأردنية تعنى بتدريس تقنية الحفر والتنقيب مرتبطة بالجانب التطبيقي والعملي، وفق زيادين الذي أكد أهمية العمل التشاركي والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة لما يخدم المصلحة العامة للمواطنينز

وثمن دور وزارة الطاقة في سعيها الى التقليل من فاتورة الطاقة والمشاريع التي تنعكس على حياة المواطن.

من جهته، قال الخرابشة إن الحكومة عام 2022 أعادت إطلاق البرنامج الوطني للتنقيب عن الثروات الطبيعية، موضحا أن حقل الريشة حقق تقدما كبيرا ونتائج مبشرة بالخير بشأن الغاز.

وأكد أن الحكومة تسعى دائما إلى تخفيض فاتورة الطاقة على القطاعات كافة، لافتا إلى البدء بالقطاع الصناعي من خلال توصيل الغاز الطبيعي لمعظم المناطق الصناعية.

وقال الخرابشة إن الوزارة ستدرس مشروع إيصال الغاز من خلال الشركات الموزعة للمنازل، بهدف التوفير على المواطنين، إذ ستبدأ في عمان والزرقاء الأكثر كثافة سكانية.

وحضر الاجتماع، النواب: خضر بني خالد، وراكين أبو هنية، ورائد القطامين، ونسيم العبادي، وإسلام العزازمة، وآيات بني عيسى، وإيمان العباسي، وجمال قموه، وعثمان مخادمة، ومحمد المحارمة، وإبراهيم الطراونة، وعبدالناصر الخصاونة، ووصفي حداد.