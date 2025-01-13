بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الطاقة تدرس مشروع إيصال الغاز من خلال الشركات الموزعة للمنازل

منذ 22 ثانية
الطاقة تدرس مشروع إيصال الغاز من خلال الشركات الموزعة للمنازل

وطنا اليوم:بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب هيثم زيادين في اجتماع عقدته اليوم الاثنين، نتائج دراسة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة.
وقال زيادين، بحضور وزير الطاقة صالح الخرابشة، ومدير عام الشركة الوطنية للبترول محمد الخصاونة، إن اكتشاف الغاز في منطقة الريشة بكميات كبيرة يدعو للتفاؤل، وسينعكس إيجابا على كل القطاعات، وبالتالي الإسهام في تعزيز الإيرادات والوطنية وتخفيض كُلف الغاز الطبيعي، فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن “الطاقة النيابية” أوصت بضرورة تعزيز الشراكة بين الشركات المعنية بقطاع النفط والغاز والمؤسسات الرسمية، مثل صندوق أموال الضمان الاجتماعي لتكون الأولوية للاستثمار المحلي.
كما أوصت اللجنة بإنشاء كليات متخصصة ضمن مساقات في الجامعات الأردنية تعنى بتدريس تقنية الحفر والتنقيب مرتبطة بالجانب التطبيقي والعملي، وفق زيادين الذي أكد أهمية العمل التشاركي والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة لما يخدم المصلحة العامة للمواطنينز
وثمن دور وزارة الطاقة في سعيها الى التقليل من فاتورة الطاقة والمشاريع التي تنعكس على حياة المواطن.
من جهته، قال الخرابشة إن الحكومة عام 2022 أعادت إطلاق البرنامج الوطني للتنقيب عن الثروات الطبيعية، موضحا أن حقل الريشة حقق تقدما كبيرا ونتائج مبشرة بالخير بشأن الغاز.
وأكد أن الحكومة تسعى دائما إلى تخفيض فاتورة الطاقة على القطاعات كافة، لافتا إلى البدء بالقطاع الصناعي من خلال توصيل الغاز الطبيعي لمعظم المناطق الصناعية.
وقال الخرابشة إن الوزارة ستدرس مشروع إيصال الغاز من خلال الشركات الموزعة للمنازل، بهدف التوفير على المواطنين، إذ ستبدأ في عمان والزرقاء الأكثر كثافة سكانية.
وحضر الاجتماع، النواب: خضر بني خالد، وراكين أبو هنية، ورائد القطامين، ونسيم العبادي، وإسلام العزازمة، وآيات بني عيسى، وإيمان العباسي، وجمال قموه، وعثمان مخادمة، ومحمد المحارمة، وإبراهيم الطراونة، وعبدالناصر الخصاونة، ووصفي حداد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:36

مصلحة السجون الإسرائيلية تتلقى أسماء أسرى فلسطينيين مشمولين بصفقة التبادل

19:24

وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة تحتفيان بطلبة برامج التبادل الثقافي

19:13

الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة

19:08

الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل

19:05

الشيباني يحقق حلم الوزيرة الألمانية بيربوك بالمصافحة

18:11

جمعية النقل السياحي تعفي الشركات من الاشتراكات لعام 2025

16:46

زمة الدجاج من جديد .. والوزارة تتعهد بخطة لاستقرار الاسعار خلال أيام

16:36

العرموطي يردّ على الخيطان: إذا حكيت على أمريكا ردلي إياها

16:23

رئيس مجلس الأعيان: الأردن قادر على مواجهة كل التحديات

16:18

مقتل 3 جنود باستهداف مبنى شمالي قطاع غزة

15:45

الفريق المتقاعد موسى العدوان يكتب: الاتهامات الباطلة

15:42

وزير التربية يوجه رسالة للقائمين على تكميلية التوجيهي

وفيات
وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025