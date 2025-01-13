مصلحة السجون الإسرائيلية تتلقى أسماء أسرى فلسطينيين مشمولين بصفقة التبادل

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت قوائم بأسماء أسرى فلسطينيين يفترض أن يفرج عنهم ضمن الصفقة

وأظهرت استطلاعات للرأي، نقلتها شبكة فوكس نيوز، أن 71% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق يشمل صفقة تبادل وإنهاء الحرب.

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم عن صدور تعليمات لكافة الوزارات الحكومية بالاستعداد لاستقبال الأسرى.

كما تلقت 3 مستشفيات على الأقل تعليمات بالاستعداد لاستقبال الأسرى.

وركزت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الاثنين، تغطيتها على التطورات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأفردت مساحات واسعة للحديث عن تفاصيل الصفقة المرتقبة.

بينما أشارت قناة “كان” العبرية إلى أنه في ختام اجتماع كتلة “الصهيونية الدينية”، قرر جميع أعضاء الكتلة بالإجماع استمرار الحرب على غزة، والمعارضة الحازمة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، والإصرار على عودة جميع الأسرى الإسرائيليين مع معارضة الصفقة الجزئية التي تتخلى عن بقية الأسرى.

رسالة مبعوث ترامب

ولفتت القناة إلى أن التقدم في المفاوضات جاء بفعل رسالة نقلها مبعوث ترامب إلى نتنياهو، وأكد فيها رغبة الأول في رؤية صفقة تُنجز في الوقت الحالي، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة.

وتابعت: “هذه الرسالة دفعت إسرائيل إلى تليين مواقفها بشأن عدد من القضايا الحساسة في إطار المفاوضات، ما أتاح فرصة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة”.

من جانبها، تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي على العقبة الرئيسية التي واجهت مفاوضات الصفقة سابقا، وهي إصرار “حماس” على وقف الحرب، متسائلة: “هل تمت إزالة هذه العقبة؟ كيف تحل هذه المعضلة؟”.

وأردفت بقولها: “وبما أن هذه صفقة على مراحل ولا تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى، فإن الخطوط العريضة لا تتضمن وقف الحرب، بل انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وممر نتساريم”.

وأضافت: “بالطبع، خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة لـ42 يوماً، سوف ينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة، وسوف يكون قادراً على العودة بعد ذلك (..)، في اليوم السادس عشر من تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، سيبدؤون مناقشة تفاصيل المراحل التالية، أي تعريفات إنهاء الحرب وكيف سيكون اليوم التالي”.

وأكدت إذاعة الجيش أنه “في واقع الأمر وعلى عكس ما يقوله معارضو الاتفاق، لا يزال هناك خيار مفتوح وموجود لعقد مرحلة ثانية من الاتفاق تتضمن عودة جميع الأسرى”.