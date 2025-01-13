وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة تحتفيان بطلبة برامج التبادل الثقافي

وطنا اليوم:في إطار حرص وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على متابعة شؤون طلبة التبادل الثقافي المبتعثين للدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية من خلال برامج التبادل الثقافي الموقعة بين المملكة وعدد من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة احتفت الوحدة بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بهؤلاء الطلبة حيث تم توزيع الهدايا التذكارية عليهم.

مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة فادي الروسان قال بأن الوزارة حريصة على أبنائها الطلبة المبتعثين ضمن إطار التبادل الثقافي وتبذل كل جهد ممكن لمساعدتهم وتذليل أية صعوبات يواجهونها خلال دراستهم في الأردن، كما أن الوزارة وبالتنسيق مع الشريك الاستراتيجي لها في هذا الملف وهو هيئة تنشيط السياحة تقوم بتنظيم نشاطات لامنهجية تستهدف هؤلاء الطلبة بشكل خاص والطلبة الوافدين بشكل عام بهدف دمجهم في المجتمع الأردني وغرس قسم ثقافية وإجتماعية وإنسانية فيهم تجعلهم عند عودتهم إلى بلدانهم خير سفراء للأردن