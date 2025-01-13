الشيباني يحقق حلم الوزيرة الألمانية بيربوك بالمصافحة

وطنا اليوم:من جديد يعود جدل المصافحة إلى واجهة التفاعلات على منصات التواصل، فبعد السجال الذي أثير بعدم مصافحة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لدمشق مؤخرا، التقطت عدسة الكاميرا مصافحة بين الوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وبيربوك على هامش اجتماع الرياض بشأن سوريا.

وشهدت هذه اللقطة كثيرا من التفاعلات الساخرة والناقدة بين المغردين الذين بدؤوا بتداولها بكثرة والتعليق عليها، فقال مدونون إن الشيباني يحقق حلم الوزيرة الألمانية بالمصافحة.

وعلق آخرون على المشهد بالقول إن “المصالحة تمت بسلام ومع ابتسامة كمان بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك”.

وتساءل بعض المغردين بالقول: أين هي تغريدات الذين صدّعوا رؤوسنا بعدم المصافحة قبل أسبوع في العاصمة السورية بدمشق؟!.

وسخر آخرون من الذين انتقدوا عدم مصافحة الشرع ووزير خارجيته لوزيرة خارجية ألمانيا في دمشق بالقول “الحين يتكلمون عن المسافة لازم تكون أقرب”.

واعتبر آخرون أن المصافحة حرية شخصية من الجانبين، وهناك أعراف دبلوماسية تتحكم بالموقف.

واستغرب مدونون من الهجومش على الشيباني بسبب المصافحة بالقول “ماذا تريدون؟ إن صافح قلتم لماذا صافحها؟ وإن لم يصافحها قلتم لماذا لم يصافحها؟”.

وقال آخرون إن العقول 3 مستويات: عقول راقية تتكلم في الأفكار وعقول متوسطة تتكلم في الأحداث وعقول صغيرة تتكلم في الناس جماعة المدققين على المصافحة، ارتقوا شوي عشان نبني وطنا.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية زارت دمشق مطلع الشهر الجاري، وعقدت لقاءات مع مسؤولي الإدارة الحالية في البلاد.

وظهرت الوزيرة الألمانية مرتدية سترة واقية من الرصاص بعد هبوط طائرتها في مطار دمشق الدولي، كما أظهرت تسجيلات مصورة أن مستقبلي الوزيرة لم يصافحوها باليد واكتفوا بالترحيب بها قولا وتبسما، في حين صافحوا الرجال الآخرين في الوفد، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاحتماعي.