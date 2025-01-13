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جمعية النقل السياحي تعفي الشركات من الاشتراكات لعام 2025

منذ 8 ثواني
جمعية النقل السياحي تعفي الشركات من الاشتراكات لعام 2025

وطنا اليوم_قررت لجنة ادارة جمعية النقل السياحي المتخصص في اجتماعها اليوم الاثنين، اعفاء الشركات المنضوية تحت مظلتها من تسديد الاشتراكات السنوية لعام 2025 بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها شركات النقل السياحي نتيجة الاحداث والظروف التي تمر بها المنطقة، وتراجع الحركة السياحية الى المملكة منذ تشرين اول 2023.

وقال رئيس الجمعية الدكتور المهندس عبد الستار أبو حسان، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الشركات في ظل التحديات الحالية، وتوفير الفرص لها لاستعادة نشاطها ودورها الحيوي في قطاع السياحة.

وأضاف أبو حسان أن قرار لجنة ادارة الجمعية يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث نواجه تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر على جميع قطاعات النقل والسياحة، مؤكدا ان الجمعية تؤمن بأن الدعم المستمر لشركات النقل السياحي هو خطوة أساسية لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من النهوض مجددًا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه المملكة.

وأكد أبو حسان على أن الجمعية ستواصل العمل مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم والتسهيلات التي من شأنها تحسين الأوضاع الراهنة وتعزيز قطاع النقل السياحي في المملكة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم التركيز على سبل تعزيز التعاون بين شركات النقل السياحي والجهات الحكومية، بالإضافة إلى دراسة الحلول الممكنة لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستعراض الإجراءات اللازمة لتحفيز الحركة السياحية إلى المملكة، والتحديات التي تواجه القطاع في الوقت الحالي.

وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة قطاع النقل السياحي وعودته إلى النمو بعد التراجع الذي شهده في الفترة الأخيرة.


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