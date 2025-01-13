زمة الدجاج من جديد .. والوزارة تتعهد بخطة لاستقرار الاسعار خلال أيام

وطنا اليوم:اثارت أسعار الدجاج المرتفعة في الأسواق غضب الأردنيين، خلال الأيام الماضية، إذ وصل سعر الحد الأدنى إلى 2.45 دينارا للكيلو، فيما وصلت أسعار أنواع أخرى إلى 2.8 دينارا للكيلو.

وترجم المواطنون غضبهم بإطلاق دعوات إلى مقاطعة الدجاج بأنواعه الطازج والمجمد والنتافات حتى تنخفض أسعاره، معتبرين أنه سلعة لا يسهل تخزينها وفي حال المقاطعة لمدة اسبوع سيضطر التجار إلى خفض الأسعار.

وقال مواطنون، إن الارتفاع في أسعار الدجاج يفوق قدرتهم المالية في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، مؤكدين أن المقاطعة هي الحل الأمثل لمحاربة هذا الارتفاع الذي يثقل كاهلهم.

بدوره رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، عبد الشكور جمجوم، قال إن هذا الملف أصبح بيد الحكومة في الوقت الحالي، وهي المخولة باتخاذ القرارات.

الى ذلك بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال اجتماع اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحاد النوعي للدواجن فارس حمودة وممثل الصناعات الغذائية محمد الجيطان، وشركات ومزارعين، تحديات قطاع الدواجن وأسباب ارتفاع الأسعار، وتوفرها بكميات تسد احتياجات السوق.

واطلع الحنيفات خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون من وزارة الصناعة والتجارة، على واقع كميات الدواجن الواردة للأسواق والتحديات التي ساهمت في ارتفاع أسعارها، التي جاءت نتيجة زيادة التكلفة على مربي الدواجن بسبب الظروف الجوية وانحباس الأمطار وانخفاض نسبة التحويل في الدواجن دون الوصول إلى أوزان عالية.

وأكد الحنيفات متابعة التحديات كافة، وتقديم خطة واستراتيجية واضحة تضمن استقرار الأسعار وزيادة الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة، بما يضمن انتظام الكميات والأوزان وتوفر المنتج خلال الأيام والمواسم القادمة خاصة في شهر رمضان، مع إبقاء المتابعة وبشكل أسبوعي للوقوف على الالتزام بخطة توفير الدواجن والتعامل مع التحديات.

من جانبه، أشار حمودة إلى أن تباين درجات الحرارة وارتفاع الكلف عالميا أدت إلى نقص التوريد بسبب قلة التحويل في الدواجن دون الوصول إلى أوزان عالية، علما بأن أسعار الدواجن في الأردن هي الأقل في المنطقة التي تزيد بنسبة 30 بالمئة عن أسعار الدواجن محليا.

وأكد أن هناك جهودا وتعاونا وتنسيقا للحفاظ على الأسعار وكميات الدواجن لسد الاحتياجات المحلية خلال الأيام القادمة، منوها ببدء استقرار الأسعار حاليا.

الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ، أكد أن الوزارة تراقب ما يحدث بأسعار الدجاج، مشددًا على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبين وجود مغالاة غير مبررة في الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة أطراف التزويد، من منتجين وتجار تجزئة.