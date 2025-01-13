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العرموطي يردّ على الخيطان: إذا حكيت على أمريكا ردلي إياها

منذ 55 ثانية
العرموطي يردّ على الخيطان: إذا حكيت على أمريكا ردلي إياها

وطنا اليوم:استهجن رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية، المحامي صالح العرموطي، الهجوم الذي شنّه كاتب صحفي على نواب الكتلة ورئيسها، والادعاء أن أعضاء الكتلة هم أقليّة تحت قبة البرلمان.
وقال العرموطي في مداخلة تحت قبة البرلمان: “إن كاتبا في صحيفة مقدّرة خرج ليقول إن نواب جبهة العمل الإسلامي هم أقليّة، كما يقول إنني لم أذكر موقف الحكومة الأردنية فيما يتعلّق بالذهاب إلى سوريا، رغم أنني أشدت بموقف وذهاب وزير الخارجية إلى سوريا وحييت هذا الموقف”.
وأضاف العرموطي: “كما أنني قلت إن أكثر دولة عربية دعمت غزة وأهل غزة هي الأردن، وأشرت إلى مشاركة الملك في إنزال جوي، فلا يجوز أن يزاود علينا أحد”.
وتابع العرموطي: “هل (31) عضوا هم أقلية؟ وهل إذا حكيت عن تلفزيون المملكة بده يردلي إياها؟ إذا حكيت على أمريكا بده يردلي إياها؟”.
وكان الكاتب الصحفي فهد الخيطان انتقد في مقال له عبر صحيفة الغد تصريحات النائب العرموطي، والتي حذّر فيها العرموطي من خطر أمريكا على الأردن، ودعا أصحاب القرار إلى الانفتاح على جميع القوى في الإقليم وعدم التقوقع وراء الولايات المتحدة.


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