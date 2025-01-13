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مقتل 3 جنود باستهداف مبنى شمالي قطاع غزة

منذ 19 ثانية
مقتل 3 جنود باستهداف مبنى شمالي قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام عبرية أن 3 جنود من جيش الاحتلال قتلوا اليوم الاثنين، وأصيب عدد آخر جراء استهداف المقاومة لمنزل كانوا يتحصنون به في بيت حانون شمال قطاع غزة.
ولقي 11 جنديا إسرائيليا مصرعهم في بيت حانون وحدها خلال الأيام القليلة الماضية، ليرتفع بذلك عدد قتلى الاحتلال في شمال غزة منذ بدء العملية هناك إلى 50 جنديا، وفق القناة 13 العبرية.
وأشارت كذلك إلى مقتل 400 جندي حتى أمس منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.
ووصفت مواقع إخبارية إسرائيلية العملية الجديدة بأنها حدث أمني صعب وأسوأ من سابقتها.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يشن عملية عسكرية في بيت حانون نذ نحو أسبوعين، وهي جزء من عملية أوسع نطاقا في شمالي قطاع غزة بدأت في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقتل فيها 50 جنديا إسرائيليا، كما أسفرت عن نحو 5 آلاف شهيد ومفقود.


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