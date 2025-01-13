وزير التربية يوجه رسالة للقائمين على تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:اختتمت اليوم الاثنين جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الدورة التكميلية (2024)، والتي انطلقت أولى جلساتها في السادس والعشرين من شهر كانون الأول الماضي.

وأعرب وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافطة في رسالة وجهها لجميع الكوادر التي قامت على عقد الامتحان، عن شكره لجهودهم الكبيرة وما تمتعوا به من حرفية ومهنية، وحسن إدارة والتزام بتعليمات وإجراءات الامتحان الذي سار سيرا حسنًا، كما خطط له في بيئة امتحانية ملائمة، حرص الجميع على توفيرها لأبنائنا الطلبة.

كما أعرب عن شكره للمؤسسات الوطنية كافة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز؛ هيئة الاتصالات الخاصة/ قواتنا المسلحة ـ الجيش العربي، وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام.

ووجه الدكتور محافظة الشكر والثناء لأبنائه الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي؛ لما تحلوا به من وعي كبير وتعاون والتزام كان له الأثر الكبير في إنجاح هذا الامتحان، متمنيا لأبنائه الطلبة النجاح والتوفيق.

وتاليًا نص الرسالة:

” الزميلات والزملاء الأفاضل في الميدان التربوي ومركز الوزارة القائمين على عقد امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي.

أتوجه إليكم بعبارات الشكر والامتنان، ومشاعر الفخر والاعتزاز على ما أظهرتموه من مهنية وحرفية عالية في إدارة عقد الامتحان التكميلي لعام 2024، فكنتم كما عهدناكم دوما عند حسن الظن في بذل الجهود، وحسن إدارتكم للامتحان، والتزامكم الكبير بتعليمات وإجراءات الامتحان الذي سار كما خُطّط له في إيجاد بيئة امتحانية ملائمة، حرصنا جميعا على توفيرها لأبنائنا الطلبة، وكلي فخر بجهودكم التي تكللت بالنجاح والتميز، والتي أثمرت الثمار الطيب من خلال ما لمسناه من ردود أفعال إيجابية تناقلتها وسائل الإعلام، شريكنا الحقيقي المساند بكل أمانة وموضوعية ليضاف إلى إنجازات مؤسساتنا التي بها نفتخر.

بناتي وأبنائي الطلبة، فإني أعبر عن مدى اعتزازي بوعيكم والتزامكم وتعاونكم الذي كان له الأثر الأكبر في إنجاح الامتحان، الأمر الذي يبعث الطمأنينة على وطننا بقادة مستقبله، متمنيًا لكم النجاح والتوفيق.

والشكر الموصول للمؤسسات الوطنية كافة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز: قواتنا المسلحة ـ الجيش العربي، وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام، وأبناء المجتمع المحلي وأولياء الأمور الذين كان لهم دور مهم في نشر ثقافة الوعي لدى أبنائهم الطلبة