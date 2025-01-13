الصفدي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، الاثنين، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وكان مصطفى زار عمان للمرة الأولى، مىذ تسلمه مسؤولياته في نيسان 2024.

الصفدي أكد في تصريحات سابقة على أن الأردن سيستمر فى جهوده المستمرة التى يقودها جلالة الملك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.

محمد مصطفى هو أحد أبرز رجال الأعمال الفلسطينيين؛ وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وأدار في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ نحو مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.وعُين قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد عدوان إسرائيلي سابق على قطاع غزة.