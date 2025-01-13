بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الصفدي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني

منذ 43 ثانية
الصفدي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، الاثنين، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وكان مصطفى زار عمان للمرة الأولى، مىذ تسلمه مسؤولياته في نيسان 2024.
الصفدي أكد في تصريحات سابقة على أن الأردن سيستمر فى جهوده المستمرة التى يقودها جلالة الملك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.
محمد مصطفى هو أحد أبرز رجال الأعمال الفلسطينيين؛ وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وأدار في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ نحو مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.وعُين قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد عدوان إسرائيلي سابق على قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:42

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 46,584 شهيدا و109,731 مصابا

14:35

صور ولا بالخيال.. منازل مشاهير لوس أنجلوس تحولت لرماد

14:23

سد مروي تحت وابل المسيرات.. وانقطاع الكهرباء في السوادن

14:14

لا تلتزموا إلا بهم.. بطاقات أمنية وإذن رسمي لاعتقال أي سوري

14:06

إلقاء القبض على قاتل مواطن داخل مركبته شمال العاصمة

14:03

أبو عبيدة: المقاومة كبدت الاحتلال خسائر فادحة خلال الساعات الأخيرة

13:10

259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال

13:06

259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال

13:00

المشاقبة للحكومة: افرضوا ضريبة على الهواء

12:36

سموتريتش: مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة كارثة

12:18

الضمان يدعو المنشآت للافصاح عن أجور العاملين للعام 2025

12:12

مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية

وفيات
وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025