بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 46,584 شهيدا و109,731 مصابا

منذ 40 ثانية
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 46,584 شهيدا و109,731 مصابا

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الاثنين، إلى 46,584 شهيدا و109,731 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، وذلك وفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 465 على قطاع غزة.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهد 19 فلسطينيا وأصيب 71 آخرون في مجزرتين ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال 24 ساعة.
وبينت الوزارة أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:35

صور ولا بالخيال.. منازل مشاهير لوس أنجلوس تحولت لرماد

14:23

سد مروي تحت وابل المسيرات.. وانقطاع الكهرباء في السوادن

14:14

لا تلتزموا إلا بهم.. بطاقات أمنية وإذن رسمي لاعتقال أي سوري

14:06

إلقاء القبض على قاتل مواطن داخل مركبته شمال العاصمة

14:03

أبو عبيدة: المقاومة كبدت الاحتلال خسائر فادحة خلال الساعات الأخيرة

13:10

259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال

13:06

259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال

13:00

المشاقبة للحكومة: افرضوا ضريبة على الهواء

12:36

سموتريتش: مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة كارثة

12:18

الضمان يدعو المنشآت للافصاح عن أجور العاملين للعام 2025

12:12

مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية

12:04

ملجأ في غزة أشبه بالقبر للاحتماء من البرد والحرب

وفيات
وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025