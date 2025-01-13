ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 46,584 شهيدا و109,731 مصابا

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الاثنين، إلى 46,584 شهيدا و109,731 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، وذلك وفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 465 على قطاع غزة.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهد 19 فلسطينيا وأصيب 71 آخرون في مجزرتين ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال 24 ساعة.

وبينت الوزارة أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.