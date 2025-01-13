إلقاء القبض على قاتل مواطن داخل مركبته شمال العاصمة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريق التحقيق من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان المشكل لمتابعة التحقيقات في مقتل أحد المواطنين بعدما عثر عليه متوفى داخل مركبته شمال العاصمة أمس وتبيّن وجود شبهة جنائية بوفاته أنهى تحقيقاته بعد تحديد هوية الفاعل والقبض عليه .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق عمل منذ اللحظة الأولى من اكتشاف الجريمة على جمع المعلومات من مسرح الجريمة وتحليلها ومتابعة الأدلة كافّة، ما مكّنهم من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وتم تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه.

وبالتحقيق معه اعترف بوقوع مشاجرة بينه وبين الضحية إثر خلافات مالية بينهما وأنه قام بخنقه أثناء ذلك وتركه داخل المركبة وغادر المكان، وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.