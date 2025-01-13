بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إلقاء القبض على قاتل مواطن داخل مركبته شمال العاصمة

منذ 3 دقائق
إلقاء القبض على قاتل مواطن داخل مركبته شمال العاصمة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريق التحقيق من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان المشكل لمتابعة التحقيقات في مقتل أحد المواطنين بعدما عثر عليه متوفى داخل مركبته شمال العاصمة أمس وتبيّن وجود شبهة جنائية بوفاته أنهى تحقيقاته بعد تحديد هوية الفاعل والقبض عليه .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق عمل منذ اللحظة الأولى من اكتشاف الجريمة على جمع المعلومات من مسرح الجريمة وتحليلها ومتابعة الأدلة كافّة، ما مكّنهم من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وتم تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه.
وبالتحقيق معه اعترف بوقوع مشاجرة بينه وبين الضحية إثر خلافات مالية بينهما وأنه قام بخنقه أثناء ذلك وتركه داخل المركبة وغادر المكان، وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:03

أبو عبيدة: المقاومة كبدت الاحتلال خسائر فادحة خلال الساعات الأخيرة

13:10

259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال

13:06

259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال

13:00

المشاقبة للحكومة: افرضوا ضريبة على الهواء

12:36

سموتريتش: مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة كارثة

12:18

الضمان يدعو المنشآت للافصاح عن أجور العاملين للعام 2025

12:12

مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية

12:04

ملجأ في غزة أشبه بالقبر للاحتماء من البرد والحرب

12:00

قطر: 40 مشاركة أردنية في جائزة كتارا لشاعر الرسول

11:48

مجلس النواب المصري يوافق على مراقبة السوشيال ميديا والهواتف

11:40

حسان يؤكد دور النقابات المهنية الهام برفد مختلف القطاعات بخبرات بشرية

11:32

نجل رجل الاستخبارات السوري الراحل بهجت سليمان يتهم بشار الأسد بقتل والده

وفيات
وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025