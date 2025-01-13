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أبو عبيدة: المقاومة كبدت الاحتلال خسائر فادحة خلال الساعات الأخيرة

منذ دقيقتان
أبو عبيدة: المقاومة كبدت الاحتلال خسائر فادحة خلال الساعات الأخيرة

وطنا اليوم:قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المقاومة كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة خلفت أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات خلال الساعات الـ 72 الأخيرة.
وأضاف أبو عبيدة – عبر تطبيق “تليغرام” أن خسائر الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه، وأن “العدو سيندحر عن شمال القطاع خائبا دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة”.
وأشار الناطق باسم القسام إلى أن الإنجاز الوحيد الذي حققه الاحتلال “هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء”، في ظل تصعيد الاحتلال قصفه وغاراته على غزة، لا سيما عملياته العسكرية في شمال القطاع.
ويأتي ذلك في ظل نشر المقاومة مشاهد شبه يومية من استهدافها جنود الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال خاصة في شمالي قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في مخيم جباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.
وتصف وسائل الإعلام الإسرائيلية القتال في مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع بأنه “ضار وصعب”، في حين قدرت القناة الـ13 أن العملية البرية في شمال غزة التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستستمر أسابيع أخرى.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم عسكري أميركي- حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.


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