259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال

وطنا اليوم:في إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن مساعيها المتواصلة لرفد القطاع الصحي في المملكة والمساهمة في توفير خدمات الرعاية الصحية لمستحقيها؛ قدّمت عيادة زين المجانية المُتنقلّة للأطفال خدماتها لأكثر من 6000 طفل خلال العام 2024 عبر الزيارات الدورية التي نظّمتها للعديد من القرى والمناطق الأقل حظاً على مدار العام.

وبلغ إجمالي عدد المُستفيدين من خدمات العيادة -التي أطلقتها شركة زين في العام 2002- 259 ألف طفل وطفلة في مختلف أنحاء المملكة، إذ تندرج هذه المُبادرة ضمن مساعي شركة زين المتواصلة لدعم المجتمع المحلي، وتأكيداً على التزامها الموصول بتقديم الدعم للقِطاع الصحي الذي توليه أهمية كبيرة ضمن برامجها ومبادراتها المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية، ومواصلةً لدورها في نشر الوعي الصحي بين المواطنين تماشياً مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في كافة برامجها في مجال إدارة الاستدامة.

وضمن شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين؛ نظمت شركة زين من خلال عيادتها المتنقلة وبالتعاون مع مستشفى الجامعة الأردنية، عدداً من الزيارات والجولات على دور رعاية المُسنين والمراكز الإيوائية، لتقديم خدمات صحة الفم والأسنان لنزلاء الدور، فيما تُشارك عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال سنوياً في جولات متحف الأطفال المُتنقّل في مختلف أنحاء المملكة، حيث يقدم المتحف المتنقل العديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية والاستكشافية، فيما تقدم عيادة زين خدماتها الصحية المجانية للأطفال في القرى والمناطق التي تتم زيارتها.

وتقدّم عيادة زين المجانية المُتنقلّة للأطفال بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المحلي، أفضل خدمات الرعاية الصحية المجانية الشاملة وخدمات الكشف عن الأمراض السارية والمُعدية، ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، إلى جانب متابعة صحة الطفل السليم، حيث تحتوي العيادة على تجهيزات طبية مُتكاملة، ويديرها كادر مؤهّل مكوّن من طبيب أطفال مُختص وطبيبة أسنان، حيث يشتمل إجراء الفحص الطبي الشامل للأطفال على الكشف السريري، وصحة الفم والأسنان، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، فيما يتم تحويل الحالات الطبية المُزمنة التي يتعذّر علاجها على الفور إلى أصحاب الاختصاص في القِطاع الصحي الحكومي، ليتم استكمال علاجها