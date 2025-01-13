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المشاقبة للحكومة: افرضوا ضريبة على الهواء

منذ 7 ثواني
المشاقبة للحكومة: افرضوا ضريبة على الهواء

وطنا اليوم:طالب النائب اسماعيل المشاقبة من الحكومة، فرض ضريبة على الهواء، بعد أن رفعت أسعار المياه والصرف الصحي.
وقال النائب المشاقبة خلال جلسة مناقشة تقرير ديوان الحكومة: ” بعد أن رفعت الحكومة أسعار المياه وخدمات الصرف الصحي، أطالبها بفرض ضريبة على الهواء الذي يستنشقه المواطن”
الى ذلك أكد النائب وسام الربيحات أنه سيقوم بفتح ملفّ الطاقة في الأردن، نظرا لوجود غموض في آلية تسعير الكهرباء والمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن تسعير الطاقة يتمّ وفقا لطلب وتوصيات صندوق النقد الدولي.
وقال الربيحات إن ارتفاع تعرفة الكهرباء غير منطقي ومجحف بحق المواطنين، مبيّنا أن هناك ضرائب تُدفع دون معرفة آلية احتسابها وأسبابها.
وتابع الربيحات أن المواطن الذي يدفع الضرائب يريد في مقابلها خدمات لائقة، لكن الواقع أن المواطن يدفع الضرائب دون أن يحصل على خدمات لائقة بل وقد يُحرم من بعض الخدمات الأساسية.
وأشار الربيحات إلى أن الحكومة تقوم بتحميل المواطنين رسوما وضرائب بسبب فشل ادارات شركات الكهرباء، وهذ وضع لا يمكن القبول به.
وختم الربيحات حديثه بالقول إن هناك أمرا مجهولا في تسعيرة المحروقات وفي فاتورة الكهرباء، وسنقوم بفتح الملف لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها.


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