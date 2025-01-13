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سموتريتش: مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة كارثة

منذ 25 ثانية
سموتريتش: مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة كارثة

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدعم صفقة التبادل قد باءت بالفشل.
يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها سموتريتش قال فيها إن “صفقة التبادل التي تتبلور كارثة للأمن القومي الإسرائيلي”، وأكد أنه لن يكون جزءا من “صفقة استسلام تشمل الإفراج عن كبار “الإرهابيين”، ووقف الحرب، وإهدار الإنجازات التي حققتها إسرائيل” وفق تعبيره.
وكان مسؤول مطلع على المفاوضات قال لرويترز، اليوم الاثنين، إن قطر التي تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس سلمت الجانبين مسودة “نهائية” لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وقال المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري.


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