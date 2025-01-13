الضمان يدعو المنشآت للافصاح عن أجور العاملين للعام 2025

وطنا اليوم:دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت إلى الالتزام بتزويدها ببيانات وأجور كانون الثاني عن كافة المؤمن عليهم العاملين لديها للعام الحالي 2025 قبل نهاية شهر آذار المقبل شريطة ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة على إلتزام المؤسسة بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم وفقاً للأسس المعتمدة من قبل اللجنة.

وأوضح الطراونة بأن تزويد المؤسسة ببيانات وأجور العاملين خلال الفترة المحددة يُجنب المنشآت أي غرامات ويضمن حصول العاملين على منافعهم التأمينية دون تأخير، مؤكداً على ضرورة أن تكون الأجور المُدخلة التي يتقاضاها العاملين حقيقة دون زيادة أو نقصان.

يشار إلى أن طلب تعديل أجور المؤمن عليهم متاح إلكترونياً من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية عبر موقعها www.ssc.gov.jo ومن خدمة رواتب كانون الثاني تعبئة البيانات وإرسالها، حيث بإمكان المنشآت أيضاً إرسال رواتب كانون الثاني عن سنوات سابقة في حال لم تقم بإرسالها سابقاً عبر حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية أيضاً