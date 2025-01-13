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مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية

منذ 27 ثانية
مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية

وطنا اليوم:أحال مجلس النواب، خلال جلسة عقدها الاثنين، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية.
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن الحكومة تحترم استقلالية ديوان المحاسبة، لإيضاح العديد من الملاحظات الواردة على المؤسسات والهيئات العامة.
وأضاف العودات، خلال جلسة النواب، أن التعديلات الدستورية الأخيرة أوجبت على مجلس النواب أن يناقش تقارير الديوان المقدمة في الدورة التي قدم فيها أو التي تليها على أبعد حد.


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