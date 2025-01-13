قطر: 40 مشاركة أردنية في جائزة كتارا لشاعر الرسول

وطنا اليوم:يشارك الأردن بنحو 40 قصيدة في فعاليات الدورة السابعة لجائزة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تنظمها المؤسسة العامة القطرية للحي الثقافي “كتارا”سنويا.

وأعلنت المؤسسة العامة القطرية للحي الثقافي “كتارا”، وفقاً لبيان نشرته على موقعها اليوم الاثنين، عن تسلمها 1105 قصائد للمشاركة في الدورة السابعة من المسابقة، وذلك بزيادة نسبتها 22% مقارنة مع الدورة السادسة، التي شهدت 861 مشاركة.

وذكر البيان أن دول مصر والسودان والصومال، حازت على أكبر عدد مشاركات بواقع 347 مشاركة، تلتها بلاد الشام والعراق بعدد 255 مشاركة، فيما حلت في المرتبة الثالثة دول المغرب العربي بعدد 247 مشاركة، ثم دول الخليج العربي بعدد 224 مشاركة، بالإضافة إلى 32 مشاركة من دول غير عربية، بينما سجلت دول الخليج العربي أكبر نسبة مشاركة في فئة الشعر النبطي بعدد 90 مشاركة و134 مشاركة في فئة الشعر الفصيح.

وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للجائزة 3.8 مليون ريال قطري (1.04 مليون دولار)، وذلك عن فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي، بمعدل 3 جوائز لكل فئة، اذ يحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال لكل فئة، وينال صاحب المركز الثاني جائزة بقيمة 600 ألف ريال لكل فئة، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على مبلغ 300 ألف ريال لكل فئة.

وتقوم لجنة الجائزة بطباعة ونشر القصائد الفائزة في ديوان يضم أفضل 30 قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، تتوزع على 15 قصيدة من الشعر الفصيح ونفس العدد من الشعر النبطي.