بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

حسان يؤكد دور النقابات المهنية الهام برفد مختلف القطاعات بخبرات بشرية

منذ 10 ثواني
حسان يؤكد دور النقابات المهنية الهام برفد مختلف القطاعات بخبرات بشرية

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاثنين، نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة، في إطار لقاءاته مع ممثلي القطاعات الوطنية المختلفة بما في ذلك النقابات المهنية.
وتم خلال اللقاء بحث مجموعة من المواضيع المتعلقة بالنقابة ومنتسبيها.
وأكد رئيس الوزراء، دور النقابات المهنية الهام كمؤسسات وطنية التي ترفد مختلف القطاعات بخبرات وكوادر بشرية ساهمت في مسيرة البناء والتحديث.
من جهته، عرض نقيب الجيولوجيين عددا من القضايا ذات الصلة بعمل النقابة، لاسيما التوسع في توفير فرص التدريب والتشغيل لأعضائها في الوزارات المعنية وشركات التعدين.
وحضر اللقاء وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:32

نجل رجل الاستخبارات السوري الراحل بهجت سليمان يتهم بشار الأسد بقتل والده

11:23

بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية مع شركة ماستركارد لتطوير منظومة المدفوعات العابرة للحدود للأفراد والشركات في الأردن

11:20

وزير إسرائيلي يدعو إلى استقطاب مليون يهودي للاستيطان بالضفة

11:11

دركي ينقذ سائحة صينية من هجوم كلاب ضالة بالموقر

11:08

الصفدي: المجد لنشامى المستشفى الميداني في غزة

11:04

توجيه تهمة القتل العمد مكرر لمنفذ جريمة سيل الزرقاء

10:37

وفيات الاثنين 13-1-2025

10:37

الهوية الوطنية بين الأيديولوجيا والتطبيق.

10:35

سباق مع الزمن.. ما الذي يرعب لوس أنجلوس في الساعات المقبلة؟

10:29

صرخة ضد استعباد المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة: أين العدالة؟

10:26

قتلى وإصابات بعد تفجير منزلاً بقوة إسرائيلية في غزة

10:16

نتنياهو يحاول إقناع وزرائه بالصفقة وواشنطن: الاتفاق وشيك

وفيات
وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025