بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نجل رجل الاستخبارات السوري الراحل بهجت سليمان يتهم بشار الأسد بقتل والده

منذ 14 ثانية
نجل رجل الاستخبارات السوري الراحل بهجت سليمان يتهم بشار الأسد بقتل والده

وطنا اليوم:في تطور درامي جديد يكشف عن صراعات داخل أروقة النظام السوري، وجّه حيدرة سليمان، نجل المسؤول الاستخباراتي البارز الراحل بهجت سليمان، اتهاماً مباشراً للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتصفية والده جسدياً عام 2021.
وكشف حيدرة، في تسجيل مصور، تفاصيل ما وصفها بعملية تصفية منظمة لوالده في مستشفى تشرين العسكري بدمشق. وأوضح أن النظام سرّب خبراً كاذباً عن إصابة والده بفيروس كورونا، حتى قبل أن يصاب، ليصدر بشار الأسد، من ثم، أمراً بنقله إلى المستشفى العسكري.
وأضاف حيدرة أن والده، الذي كان يبلغ من العمر 72 عاماً، تعافى من كورونا، لكنه أصيب بشكل مفاجئ بمرض غامض أدخله في غيبوبة حتى وفاته. وأعلن المستشفى لاحقاً أن سبب الوفاة أزمة قلبية، وهو ما أثار شكوك الابن في صحة التشخيص.
وأشار حيدرة إلى معاملة مهينة تعرضت لها عائلته بعد الوفاة، حيث تم دفن والده في منطقة السيدة زينب دون مراسم تليق بمكانته، وتجاهل بشار الأسد العائلة تماماً، في حين اعتنى بهم شقيقه ماهر الأسد.
واللواء بهجت سليمان، المولود في اللاذقية عام 1949، شخصية أمنية بارزة في النظام السوري. حصل على درجتي دكتوراه من موسكو في الاقتصاد السياسي والعلوم العسكرية، وتولى مناصب حساسة في جهاز المخابرات، من بينها رئاسة الفرع 251 (الأمن الداخلي) في إدارة المخابرات العامة، عام 1998.
وكان سليمان من المقربين للرئيس الراحل حافظ الأسد، واختار الولاء له عند محاولة رفعت الأسد الانقلاب على شقيقه عام 1984. وفي عام 2005، تم إبعاده عن المشهد الأمني وتعيينه سفيراً في الأردن، بعد تداول اسمه بين المطلوبين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وكشف حيدرة، في الفيديو نفسه، معلومات عن تأسيسه “جيش سوريا الإلكتروني”، عام 2012، بتعليمات من المكتب الإعلامي للرئاسة السورية. كما تحدث عن تعرضه للسجن في عدرا بتهم “المساس بأمن الدولة والتعامل بغير الليرة السورية والاتجار بالمخدرات”، بعد رفضه دفع أتاوة شهرية للرئاسة قدرها 50 ألف دولار عن شركة سفريات يملكها، قبل أن يتم تحريره ويهرب إلى لبنان.
واختتم حيدرة تصريحاته بالكشف عن أماكن تواجد عدد من ضباط النظام السابقين في مناطق حدودية في لبنان، مشيراً إلى وجود سهيل الحسن في روسيا، ومدير سجن عدرا في البقاع اللبناني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:23

بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية مع شركة ماستركارد لتطوير منظومة المدفوعات العابرة للحدود للأفراد والشركات في الأردن

11:20

وزير إسرائيلي يدعو إلى استقطاب مليون يهودي للاستيطان بالضفة

11:11

دركي ينقذ سائحة صينية من هجوم كلاب ضالة بالموقر

11:08

الصفدي: المجد لنشامى المستشفى الميداني في غزة

11:04

توجيه تهمة القتل العمد مكرر لمنفذ جريمة سيل الزرقاء

10:37

وفيات الاثنين 13-1-2025

10:37

الهوية الوطنية بين الأيديولوجيا والتطبيق.

10:35

سباق مع الزمن.. ما الذي يرعب لوس أنجلوس في الساعات المقبلة؟

10:29

صرخة ضد استعباد المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة: أين العدالة؟

10:26

قتلى وإصابات بعد تفجير منزلاً بقوة إسرائيلية في غزة

10:16

نتنياهو يحاول إقناع وزرائه بالصفقة وواشنطن: الاتفاق وشيك

10:07

طلبة التوجيهي يختتمون اليوم امتحانات الدورة التكميلية

وفيات
وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025