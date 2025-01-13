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بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية مع شركة ماستركارد لتطوير منظومة المدفوعات العابرة للحدود للأفراد والشركات في الأردن

منذ 32 ثانية
بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية مع شركة ماستركارد لتطوير منظومة المدفوعات العابرة للحدود للأفراد والشركات في الأردن

وطنا اليوم:وقع بنك القاهرة عمان اتفاقية شراكة مع شركة ماستركارد لإطلاق خدمة “ماستركارد Move” للمدفوعات التجارية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لشركة ماستركارد مع بنك القاهرة عمان، وذلك لتلبية الاحتياجات التشغيلية للبنك وتعزيز كفاءة عملياته للأفراد والشركات. تأتي هذه الاتفاقية ضمن مجموعة من الامتيازات المتنوعة التي يقدمها البنك لعملائه، والتي تتيح لهم نقل الأموال بسرعه وامان على المستويين المحلي والدولي.
يهدف البنك، من خلال هذه الشراكة، إلى تقديم خدمات الدفع عبر الحدود باستخدام تقنيات ماستركارد المتقدمة، التي توفر للمتعاملين تجارب دفع متطورة وبأعلى معايير الجودة. وتستهدف هذه الخدمات الافراد والشركات في الأردن على حد سواء، حيث تتيح لهم إجراء المعاملات الدولية بسهولة وسلاسة، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم ويختصر الكثير من الوقت والجهد.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي بنك القاهرة عمان لتوفير حلول تحويل مالية سريعة وآمنة وذات قيمة مضافة لعملائه بأسعار تفضيلية، وذلك للتغلب على التحديات الحالية التي تواجه المدفوعات العابرة للحدود، فضلاً عن السرعة وانجاز المعاملات وتحقيق أقصى درجات الكفاءة.


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