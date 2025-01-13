وزير إسرائيلي يدعو إلى استقطاب مليون يهودي للاستيطان بالضفة

وطنا اليوم:دعا وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق غولدكتويف إلى استقطاب مليون يهودي من أجل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل موقع “بحدري حريديم” العبري المتخصص بأخبار المتدينين اليهود (الحريديم)، عن غولدكتويف دعوته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لجلب مليون يهودي إلى يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)”، كما دعاه إلى استغلال الوضع الحالي لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطنا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية.

والمستوطنة هي التي تقام بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.