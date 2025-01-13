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دركي ينقذ سائحة صينية من هجوم كلاب ضالة بالموقر

منذ 39 ثانية
دركي ينقذ سائحة صينية من هجوم كلاب ضالة بالموقر

وطنا اليوم:استطاع ضابط بقوات الدرك الاردنية من انقاذ سائحة صينية تعرضت الى هجوم من قبل كلاب ضالة في منطقة الموقر.
وفي التفاصيل، روى الرائد الدركي ايهاب العدوان تفاصيل الحادثة عبر إذاعة الأمن العام وقال، أنه كان في طريقه الى مركز عمله وخلال مسيره بمركبته في منطقة نائية ما قبل الصفاوي شاهد سيدة خمسينية تقف على جانب الطريق ويبدو عليها ملامح الخوف والهلع ليتوقف عندها ويكتشف انها سائحة صينية تعرضت لهجوم من قبل كلاب ضالة خلال ممارسة رياضة قيادة الدراجات الهوائية في منطقة الموقر .
وتابع: بأنه قام بطرد الكلاب وتأمين وصول السيدة لمركز أمن الصفاوي، مشيرا الى أن السيدة ردت الجميل بالثناء والشكر لجهاز الأمن العام عبر صفحتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي ليكتشف أنها باحثة ومؤرخة تقوم بدراسة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن دور أي رجل أمن هو حماية المدنيين والقيام بدورهم الانساني في تقديم يد المساعدة وحماية أي مواطن او زائر أو سائح


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