الصفدي: المجد لنشامى المستشفى الميداني في غزة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ، ان قواتنا المسلحة -الجيش العربي تستكمل واجب الضمير تجاه اخوتنا في قطاع غزة على طريق الحق الذي يسير عليه جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

واضاف الصفدي في كلمته بداية جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن أيادي العطاء في جيشنا الباسل تقدم العون والإسناد للأشقاء حيث وصلت نهاية الأسبوع الماضي طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 5 لأداء واجبها الإنساني والطبي وللتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في القطاع معبراً عن فخر واعتزاز الشعب الأردني بجهود جلالة الملك والقوات المسلحة والأجهزة الامنية بهذه الجهود العظيمة.

وتالياً نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

الزميلات والزملاء الكرام

استكمالاً لواجب الضمير تجاه أخوة نلتقي معهم في القضية والدم والمصير وعلى طريق الحق الذي يسير عليه جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ما تزال أيادي العطاء في جيشنا الباسل تقدم العون والإسناد للأشقاء حيث وصلت نهاية الأسبوع الماضي طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 5 لأداء واجبها الإنساني والطبي وللتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في القطاع.

وقد رافقت تلك الطواقم الطبية 17 شاحنة حاملة مساعدات طبية وعلاجية وإغاثية لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية عبر طواقم متخصصة ومؤهلة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية إضافة إلى 23 شاحنة تحمل على متنها مواد إنشائية بهدف تأسيس المرحلة الأولى للمستشفى الميداني الأردني “التوليد والخداج في خان يونس.

وعلى الفور وتلبية لنداء الواجب مع إخوتنا بدأت طواقم المستشفى الميداني المؤلفة من 126 من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للقيام بمهامها بكل كفاءة والمباشرة بالتحضير والتجهيز لاستقبال المراجعين من أهلنا الصامدين المرابطين في غزة.

ومن على هذا المنبر باسم مجلس النواب وباسم أبناء شعبنا الأردني العظيم نوجه تحية الفخر والإجلال للقائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى ولطواقم المستشفى الميداني الأردني ولكل مرتبات وأفراد جيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية الحاملين من المجد شعاراً ومن الصمود والثبات والبطولة والفداء عنوانا.

والشكر والتقدير للأبطال في قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4، والتي عادت إلى أرض الوطن بعد أدائها واجبها الطبي والإنساني تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.

عاش الملك قائدا مظفرا كّفّاهُ بالخير والعطاء تجود وعلى عهده مع وطنه وشعبه عن قضايا أمته يذود وعلى يمناه سيدي ولي العهد المعظم سيفَ حقٍ هاشمي بالمنعة مشهود.

عاش الأردن وشعبه الوفي العظيم عاش الجيش عنوان مجد وكرامة وصمود .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته