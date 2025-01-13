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توجيه تهمة القتل العمد مكرر لمنفذ جريمة سيل الزرقاء

منذ 22 ثانية
توجيه تهمة القتل العمد مكرر لمنفذ جريمة سيل الزرقاء

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى فجر أمس، رجلا خمسينيا لمدة 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، حيث يواجه تهمة القتل العمد مكرر مرتين بعد أن ألقى طفليه في سيل الزرقاء وتسبب في مقتلهما.
واستمع المدعي العام لإفادة المتهم بعد العثور على جثتي طفليه غلا وعمرها خمس سنوات والطفل الرضيع محمد (8 شهور).
وجاء في اعترافات المتهم أنه اقدم على قتل طفليه انتقاما من زوجته (والدتهما) إثر خلافات عائلية منذ أيام.
واضاف أنه ألقى بهما في سيل الزرقاء الذي سحب جسديهما لمسافات طويلة وصولا إلى منطقة القنية، وبعد عثور الدفاع المدني على جثتيهما تم نقلهما إلى المستشفى لغايات تشريحهما للتأكد من سبب الوفاة.


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