قتلى وإصابات بعد تفجير منزلاً بقوة إسرائيلية في غزة

وطنا اليوم:نقلت وكالة شهاب للأنباء عن موقع “حدشوت حموت” الإسرائيلي قوله إن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وإن مروحيات تقوم بعمليات إجلاء للجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء “ناحال” بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.