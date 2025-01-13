طلبة التوجيهي يختتمون اليوم امتحانات الدورة التكميلية

وطنا اليوم:يختتم طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” في جميع الفروع، الاثنين، امتحانات الدورة التكميلية الخميس، بواقع جلسة واحدة.

وفي الفروع الأكاديمية، يقدم طلبة الفرع العلمي امتحان العلوم الحياتية، أما طلبة الفروع الأدبية والشرعية فيقدمون امتحان اللغة العربية التخصص.

أما في الفروع المهنية الشاملة؛ يقدم طلبة الفرع الصناعي امتحان العلوم الصناعية الخاصة (ورقة 2)، أما طلبة الفرع الزراعي فيقدمون امتحان العلوم الحياتية المهني الشامل، أما طلبة الفندقي والسياحي فيقدمون امتحان مادة إنتاج الطعام وخدمته، بينما يقدّم طلبة الاقتصاد المنزلي امتحان العلوم الحياتية المهني الشامل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الجلسة الأولى ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما أشارت إلى أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 26 كانون الأول/ ديسمبر، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر.

ورجح مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة “الدورة التكميلية” في الثلث الأول من شباط المقبل.

وقال شحادة، الأربعاء الماضي، إنّ لجان تصحيح الامتحانات، انتهت من تصحيح دفاتر المشتركين في مبحث الرياضيات؛ بمشاركة 2885 مصححا.

وأضاف أنه يجري حاليا تصحيح مبحث اللغة الإنجليزية في 12 مركزا؛ بمشاركة 2666 مصححا، موضحا أن تصحيح باقي المباحث مستمر، وأن المباحث التي تحتوي على أسئلة مقالية (إنشائية) تصحح يدويا بمراكز التصحيح، وهي اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والرسم الصناعي، أما بقية المباحث التي تحتوي على أسئلة موضوعية (خيار من متعدد)، فتصحح وفق آلية القارئ الضوئي.

وبين أن تصحيح أوراق الماسح الضوئي وتدقيقها تجري أولا بأول وعلى مراحل متعددة، قد تزيد على 12 مرحلة، تضمن دقة النتائج 100%، لافتا إلى أن طواقم العمل الإداري والفني بإدارة الامتحانات، يبذلون جهودا كبيرة لاستخراج النتائج، وفق خطة الوزارة.

وبلغ عدد المخالفات حتى نهاية الثلاثاء 7 كانون الثاني، نحو 298 مخالفة، توزعت وفقا لشحادة، 17 إلغاء مبحث، و21 إلغاء لدورة امتحانية، و260 إلغاء دورتين امتحانيتين.

ويتقدم للامتحانات كافة 83217 مشتركاً ومشتركة؛ منهم 70859 مشتركًا ومشتركة من ‌الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و12358 مشتركًا ومشتركة من طلبة رفع المعدل، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

ويجري عقد الامتحان، في 384 مركزا امتحانيا؛ في مديريات التربية والتعليم كافة؛ تشتمل على 837 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.

وكانت الوزارة قد اتخذت الإجراءات كافة التي تضمن تقديم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر وجاهزية تامة؛ من توفير احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية.

كما راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.