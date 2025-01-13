معرض الأغذية التراثية في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:بهدف تزويد الطلبة بمعارف ومهارات تطبيقية تؤهلهم للدخول لسوق العمل، نظمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا نشاطا بعنوان “معرض الأغذية التراثية”، ضمن مساق تحضير الأطعمة، وهدف النشاط إلى تعريف الطلبة ببعض الأغذية التراثية الأردنية وتعزيز الوعي بها، بالإضافة إلى استعراض مكوناتها ومحتواها من النشويات والبروتينات والدهون

كما و شمل النشاط تقييم عمل الطلبة في تحضير ستة أنواع من الأغذية التراثية الرئيسية، بالإضافة إلى خمسة أنواع من الحلويات التراثية، لتقييم مهاراتهم في تحضير الأطعمة التراثية

حيث قدم الطلبة شروحات مفصلة حول طرق التحضير والمكونات التي تم استخدامها في كل نوع من الأغذية، و أهميتها وفوائدها الغذائية

وفي ختام المعرض، تم دعوة مختصين في مجال التغذية والتطوير الغذائي لتقييم جودة الأطعمة المقدمة وتقديم الملاحظات التي تساهم في تحسين مهارات الطلبة، وعبّر الطلبة عن استفادتهم الكبيرة من هذا النشاط، والذي ساعدهم على تعزيز فهمهم لكيفية دمج المكونات الغذائية الصحية في الأطعمة التقليدية