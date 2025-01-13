وزارة الصناعة: تصدير المنتجات الأردنية إلى سوريا بتعرفة جمركية صفر

وطنا اليوم:قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، الأحد، إنّ الأردن يصدر المنتجات الأردنية إلى سوريا بتعرفة جمركية “صفر”.

وأضافت الزعبي أن الأردن أرسل إلى سوريا منذ 16 كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى تاريخه نحو 2500 شاحنة، مقسمة على 600 شاحنة خلال النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى بداية العام الحالي، و1200 شاحنة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه من خلال معبر جابر الحدودي مع سوريا، بالإضافة إلى 700 شاحنة من خلال شركة منطقة الحرة الأردنية السورية.

وأوضحت أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تحمل بنحو 200 شاحنة يوميا.

وبينت أن 50% من الصادرات الأردنية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد هي إنشائية (أسمنت).

وأشارت إلى أن مستويات التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كانت “مرتفعة جدا” قبل 2011، حيث تخطت الـ 500 مليون دولار، ثم بدأت بالانخفاض حتى 2016 انخفضت إلى 100 مليون دولار منها 70 مليون دولار صادرات، واستمرت بالانخفاض حتى العام الماضي.

وأوضحت أن العلاقة التجارية يحكمها إطار تشريعي وهي اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحرة بين الأردن وسوريا، حيث وقعت الاتفاقية في 2001، ودخلت حيز التنفيذ في 2002 وبعد ذلك وقع البلدين اتفاقية التجارة الحرة؛ وبموجب الاتفاقيات تعفى المنتجات الأردنية النافذة إلى الأسواق السورية من الرسوم الجمركية وبالعكس.

مستثمرون سوريون

وقالت الزعبي، إنّ الأردن منح 250 مستثمرا سوريا “الجنسية الأردنية” .

وأضافت أن وزير الصناعة والمسؤولين في الوزارة يعقدون اجتماعات دورية مع مستثمرين، وتبين هنالك توجه من المستثمرين إلى بقاء استثمارهم في الأردن.

وأشارت إلى وجود شركات كبرى في الأردن أصحابها مستثمرون سوريون.