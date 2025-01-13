العراقيون يتصدرون معاملات تملك غير الأردنيين للعقارات في 2024

وطنا اليوم:ارتفع عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 4% والأراضي بنسبة 22%، مقارنة بالفترة الماضية من العام الماضي، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير، فإن عدد معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين خلال العام الماضي 2803 عقارات، منها 1643 شقة بارتفاع بلغت نسبته 4%، و1160 قطعة أرض بارتفاع بلغت نسبته 22%، قيمتها التقديرية 221.8 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 10%، مقارنة بالفترة نفسها+ من العام 2023؛ منها 140 مليون دينار بنسبة 63% للشقق، و81.5 مليون دينار بنسبة 37% للأراضي.

وجاءت الجنسية العراقية في معاملات تملك غير الأردنيين خلال العام الماضي بالمرتبة الأولى بمجموع 628 عقارا، تلتها الجنسية السورية بمجموع 507 عقارات، والجنسية السعودية ثالثا بمجموع 395 عقارا، تلتها في المرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع 177 عقارا.

ومن حيث القيمة، تصدرت الجنسية العراقية أيضا هذه المعاملات بقيمة تقديرية بلغت 79 مليون دينار بنسبة بلغت 36% من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، والجنسية السوريا ثانيا بقيمة 27.9 مليون دينار بنسبة 13%، والجنسية الأميركية ثالثا بقيمة 17.7 مليون دينار بنسبة 8%، والجنسية السعودية رابعا بقيمة 15.5 مليون دينار، وبنسبة 7%.

وخلال الشهر الماضي، ارتفع عدد معاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 43% ليبلغ 252 عقارا مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وبنسبة 5% مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 53% بعدد 155 شقة مقارنة بنظيرتها في عام 2023، وبنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 29% وبعدد 97 قطعة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، و7% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت القيمة التقديرية لهذه المعاملات 21.6 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 47%، مقارنة بشهر كانون الأول من عام 2023، وبنسبة 9% مقارنة بتشرين الثاني الماضي، منها 14.4 مليون دينار بنسبة 67% للشقق، و7.2 مليون دينار بنسبة بلغت 33% للأراضي.

وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى في عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر كانون الأول الماضي بمجموع 57 عقارا، وفي المرتبة الثانية الجنسية السورية بمجموع 34 عقارا، والجنسية السعودية ثالثا بمجموع 31 عقارا، وفي المرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع 21 عقارا.

ومن حيث القيمة التقديرية، جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 6.3 مليون دينار، وبنسبة 30% من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، والجنسية الأميركية ثانيا بقيمة 2.5 مليون دينار بنسبة 12%، والسورية ثالثا بحجم استثمار بلغ 1.8 مليون دينار، وبنسبة بلغت 9%.

بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال العام الماضي 6,69 مليارات دينار، بانخفاض بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير فإن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال كانون الأول الماضي بلغ 458 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق.