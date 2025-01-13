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سيول: كوريا الشمالية طالبت جنودها بالانتحار لتجنب الوقوع في الأسر

منذ 29 ثانية
سيول: كوريا الشمالية طالبت جنودها بالانتحار لتجنب الوقوع في الأسر

وطنا اليوم:أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لتسليم جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى بلدهما مقابل أسرى حرب أوكرانيين لدى روسيا.
وقال زيلينسكي إن كييف مستعدة لتسليم الجنود الكوريين الشماليين إلى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون إذا تمكن من ترتيب عملية لمبادلتهم مع أوكرانيين محتجزين في روسيا.
وقتل حوالى 300 جندي كوري شمالي وأصيب 2700 آخرون أثناء القتال في اطار الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسبما قال مشرع كوري جنوبي الاثنين نقلا عن معلومات من وكالة التجسس في سيول.
وقال المشرع لي سيونغ-كوين للصحافيين بعد إحاطة من وكالة التجسس «التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا في صفوف القوات الكورية الشمالية تجاوز 3 آلاف، بينهم نحو 300 قتيل و2700 جريح». وأضاف النائب الكوري الجنوبي أن السلطات الكورية الشمالية طالبت على ما يبدو جنودها بالانتحار بتفجير أنفسهم لتجنب الوقوع في الأسر.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن جهاز المخابرات الوطني أن الجنود الكوريين الشماليين الأسرى لم يبدوا أي نية للقدوم إلى كوريا الجنوبية، لكن كوريا الجنوبية ستتعاون مع أوكرانيا بشأن هذه المسألة إذا طلبت ذلك.


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