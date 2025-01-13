رئيسة المكسيك توجه رسالة واضحة إلى ترمب

وطنا اليوم:أعربت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، الأحد عن قناعتها بأن “الحوار سيسود” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن المكسيك لن تكون “تابعة” للولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال خطاب ألقته أمام آلاف من مؤيديها في مكسيكو سيتي بمناسبة مرور 100 يوم على توليها منصبها.

وقالت شينباوم، الرئيسة اليسارية، وسط تصفيق الحضور: “الأمر الأكيد هو أننا سنمضي قدمًا مرفوعي الرأس دائمًا”.

وأضافت “المكسيك بلد حر ومستقل. نحن ننسق ونتعاون، لكننا لسنا تابعين أبداً”.

وكان ترمب قد هدد في وقت سابق بفرض ضرائب تصل إلى 25% على الواردات المكسيكية إذا لم تقم المكسيك بوقف تدفق المهاجرين والمخدرات إلى الولايات المتحدة، كما وعد بترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين.

وتعتبر المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، والتي تضم أيضًا ملايين المكسيكيين.

وأثنت شينباوم على مساهمة المكسيكيين في امريكا بـ”الاقتصاد المكسيكي”، مضيفةً “لكن دعونا نكون واضحين، هم يساهمون أكثر في اقتصاد الولايات المتحدة”.