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بايدن يتحدث إلى عائلات 3 أميركيين محتجزين في أفغانستان

منذ 5 ساعات
بايدن يتحدث إلى عائلات 3 أميركيين محتجزين في أفغانستان

وطنا اليوم_قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث اليوم الأحد إلى عائلات ثلاثة أميركيين تحتجزهم حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان منذ عام 2022، وأكد التزامه بإعادة الأميركيين المحتجزين ظلما في الخارج.

 

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مصدر مطلع أن إدارة بايدن تتفاوض مع طالبان منذ تموز (يوليو) تقريبا بخصوص اقتراح أميركي لتبادل الأميركيين الثلاثة، رايان كوربيت وجورج غليزمان ومحمود حبيبي، بمحمد رحيم الأفغاني المحتجز في غوانتانامو.

 

وقال مصدر ثان مطلع اليوم الأحد إن الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأميركيين مستمرة.

 

وأُلقي القبض على كوربيت وحبيبي في واقعتين منفصلتين في آب (أغسطس) 2022 بعد عام من سيطرة طالبان على كابول وسط انسحاب فوضوي للقوات الأميركية. واحتجزت السلطات غليزمان في وقت لاحق من العام ذاته في أثناء زيارته لأفغانستان بغرض السياحة.

 

ورحب أحمد حبيبي، شقيق محمود حبيبي، الذي كان ممن تحدث إليهم بايدن اليوم الأحد بالنقاش مع الرئيس الأميركي.

 

وقال: “كان الرئيس بايدن واضحا جدا في إخبارنا بأنه لن يبادل رحيم إذا لم تسمح طالبان لأخي بالرحيل… قال إنه لن يتركه وشأنه. عائلتي ممتنة جدا لأنه يقف إلى جانب أخي”.

 

وقال مصدر لرويترز الأسبوع الماضي إن طالبان، التي تنفي احتجاز حبيبي، ردت على الاقتراح الأميركي بعرض لتبادل غليزمان وكوربيت مقابل رحيم واثنين آخرين.


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