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مهم من الحكومة للمزارعين

منذ 6 ساعات
مهم من الحكومة للمزارعين

وطنا اليوم_قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، ان الأردن صدر إلى سوريا خلال الـ 40 يوما الماضيين أكثر من 2600 طن من الخضار والفواكه؛ أي أكثر بـ7 أضعاف عن العام الماضي.

 

وقال الحياري لـ “المملكة” اإنّ الصادرات الأردنية يمكنها الوصول إلى الأسواق الأوروبية الشرقية من خلال سوريا، مؤكدا أن سوريا هي عمق الأردن في الكثير من التكامل الزراعي في طريق الصادرات والمستوردات.

 

 

وأضاف أن عمليات التصدير ستنعكس إيجابيا على السوريين وعلى المزارع الأردني، مشيرا إلى وجود توجيهات بدعم السوريين بكل احتياجاتهم من الخضار والفواكه.

 

ورجح وصول الصادرات الزراعية الأردنية إلى سوريا وعبرها لنحو 50-60 ألف طن.

 

وأوضح الحياري أن الصادرات الزراعية الأردنية عام 2012 وصلت إلى سوريا وعبرها أكثر من 200 ألف طن سنويا، وانخفضت خلال العام 2022 لتصل إلى 160 طنا، وفي العام الماضي كانت 380 طنا، وفي الفترة بين 2016 إلى 2021 لم يكن هنالك تصدير زراعي بسبب إغلاق المعابر الحدودية.

 

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة 50% من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25% من كلفة الشحن.

 

ويأتي القرار استجابة لمطالب قطاع الزراعة وتواصله مع الحكومة للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الإقليمية التي تمرّ بها المنطقة والإغلاقات في المعابر الحدودية؛ مما أثر سلبا على التصدير في المعابر البرية والبحرية وفي ظل ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي الزراعي وفي بعض المحاصيل التي تشهد ذروة في بعض الأوقات من العام.


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