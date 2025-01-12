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هيئة البث العبرية: نتنياهو يضغط على سموتريتش لدعم صفقة تبادل

منذ دقيقتان
هيئة البث العبرية: نتنياهو يضغط على سموتريتش لدعم صفقة تبادل

وطنا اليوم_أكدت هيئة البث العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج من محادثاته الأخيرة بانطباع مفاده أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير لن يقدما على تفكيك الحكومة في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى.

 

وبحسب هيئة البث العبرية، فإن نتنياهو يمارس ضغوطًا على سموتريتش، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تدعم خطط الحكومة في الضفة الغربية، وهو ما قد يعزز موقف حكومته أمام إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

 

 

 

وفيما يخص مفاوضات تبادل الأسرى، أفادت الهيئة بأن فريق التفاوض سيبقى في قطر لمواصلة المحادثات بعد الجلسات المثمرة التي جرت اليوم، في إطار سعيهم لتحقيق تقدم قريب في الصفقة.

 

من جهة أخرى، أكدت الهيئة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس توسيع نطاق المناورات العسكرية لتشمل مناطق أبعد من شمال قطاع غزة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بشأن الصفقة.

 

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عبرية، أن تل أبيب قريبة جدًا من إتمام الصفقة.


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