الفايز يرعى اليوم العلمي لكلية الحقوق في جامعة الإسراء

وطنا اليوم _رعى رئيس مجلس الاعيان دولة فيصل الفايز اليوم الاحد فعاليات اليوم العلمي لكلية الحقوق في جامعة الإسراء بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة وعدد الشخصيات الوطنية والحقوقية .

وفي كلمته قال الفايز ان الأمم المتحدة عجزت عن تطبيق ميثاقها والقانون الدولي الإنساني ووضع حد للمجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني مشيرا على ما أكد عليه جلالة الملك في خطابه في الأمم المتحدة عن الازمات المتزايدة التي تعصف بالأمن والسلام الدولي .

بدوره قال رئيس الجامعة الدكتور محمد حامد ان هذا اليوم العلمي يمثل محطة بارزة في مسيرة الكلية وفي تعزيز العمل للبحث في القانون الدولي وآليات تطبيقه .

بدوره بين عميد الكلية الدكتور محمود الشوابكة ان اليوم العلمي يناقش عدد من أوراق العمل حول دور مجلس الأمن في حل النزاعات ال دولية.

وأكد عدد من الحضور ان كلية الحقوق في جامعة الإسراء ومن خلال النشاطات والفعاليات والدورات التي تقوم بها للطلبة تعمل على توضيح العديد من القوانين التي من شأنها التوضيح والتأكيد على ان القانون والقوانين الدولية لابد من تطبيقها على كافة الدول وفي كافة الدول .

وفي ختام الفعالية تم تكريم راعي الفعالية دولة فيصل الفايز من خلال رئيس الجامعة وعدد من الحضور .