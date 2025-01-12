المرتفع الجوي السيبيري يؤثر على المملكة حتى الخميس

وطنا اليوم:تشير خرائط المحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب إلى تأثر المملكة خلال يومي الاثنين والثلاثاء بامتداد ما يسمى بالمرتفع الجوي السيبيري، إلا أن درجات الحرارة المقاسة ستشهد ارتفاعًا في ذات الوقت ويقابلها انخفاض في درجات الحرارة الملموسة (التي يشعر بها جسم الإنسان)، ويسود طقس بارد على نحو لافت في عموم مناطق المملكة بإذن الله خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ارتفاع على درجات الحرارة المقاسة إلا أن تلك التي يشعر بها جسم الإنسان ستكون منخفضة

وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى تأثر المملكة بامتداد المرتفع السيبيري الاثنين والثلاثاء، لكن يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتكون أعلى من معدلاتها المعتادة بقليل، إلا أن امتداد المرتفع السيبيري سيظهر جليًا هذه المرة على درجات الحرارة الملموسة والتي من المتوقع أن تنخفض نتيجة النشاط المتوقع على سرعة الرياح الجنوبية الشرقية.

حيث يتوقع أن يكون الطقس أيام الاثنين والثلاثاء باردًا نسبيًا وصحواً في مختلف مناطق المملكة وتظهر تدريجيًا كميات من السُحب المتوسطة والعالية يوم الثلاثاء، مع هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل لافت وتكون مصحوبة ببعض الهبات القوية في المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية والمناطق الشفا غورية.

الأغوار والبحر الميت والعقبة مستثناة من برودة الأجواء الأيام القادمة

وتستثنى مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة من برودة الأجواء الأيام القادمة، حيث يتوقع أن تسود أجواء معتدلة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت إضافةً إلى مدينة العقبة حيث تسجل درجات الحرارة مستويات عشرينية في هذه المناطق، بل وتقترب من منتصف العشرينات مئوية في أجزاء من الأغوار ولاسيما الجنوبية منها وسط أجواء أدفأ من المعتاد نسبةً لمثل هذا الوقت من العام ويمكن وصفها بأنها مقتبسة من فصل الربيع في ظل أبرد فترات فصل الشتاء، وبالرغم من هذه الأجواء التي ستكون دافئة نسبيًا، ستكون الرياح نشطة أحيانًا ومصحوبة بهبات قوية على بعض المناطق الغورية.

تيارات هوائية ذات درجات حرارة أدفأ من المعتاد تؤثر على المملكة مؤقتًا الأربعاء

ويتوقع أن تتأثر المملكة يوم الأربعاء 15/1/2025 بتيارات هوائية أدفأ من ما هو معتاد عليه نسبةً لمثل هذا الوقت من العام بشكل مؤقت، لذا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أدفأ من معدلاتها بحوالي حدود 5-7 درجات مئوية، وتقترب درجات الحرارة العظمى من الـ20 مئوية في مختلف مناطق المملكة بما فيها الأحياء الشرقية من العاصمة ويكون الطقس مائلاً للبرودة في غالبية المناطق مع استمرار ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية.

وبحسب آخر الخرائط الجوية في مركز “طقس العرب”، فإن درجات الحرارة ستعاود لتنخفض بمشيئة الله يوم الخميس مع ازدياد في سرعة الرياح. ويتحول الطقس ليُصبح باردًا نسبيًا بوجهٍ عام في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ويحتمل هطول بعض الزخات المحلية من الأمطار بمشيئة الله في شمال المملكة