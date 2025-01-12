الجمارك الأردنية تعتمد مراكز جديدة لتنظيم شحنات العائدين إلى سورية

وطنا اليوم:قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية أحمد العكاليك أنه وفي ضوء زيادة أعداد العائدين من الأشقاء السوريين إلى بلادهم عودة طوعية وما يتبعها من نقل لاثاثهم ومقتناياتهم ، فقد تقرر اعتماد ثلاثة مراكز جمركية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سورية بالإضافة إلى مركز جمرك جابر ،على أن يكون مركز خروجها مركز جمرك حدود جابر وهي :

– مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية ( محافظات الشمال ) .

– مركز جمرك المفرق (محافظة الزرقاء والمفرق والمخيمات ) .

– مركز جمرك عمان / الماضونة ( عمان وباقي المحافظات ) .

وبين الجمارك أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف الازدحام وتكدس الشاحنات داخل الساحات الجمركية في مركز حدود جابر ولغايات تسهيل حركة المغادرة وشحن البضائع إلى الجمهورية العربية السورية .

وأكد العكاليك استمرار الجهود التي تبذلها دائرة الجمارك الأردنية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم كافة الخدمات لتحسين انسيابية النقل والتجارة بأسرع وقت، وتسخير كافة الامكانيات للتسهيل على الأشقاء السوريين