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المحارمة يستقيل من رئاسة الوطني للأمن السيبراني

منذ ساعة واحدة
المحارمة يستقيل من رئاسة الوطني للأمن السيبراني

وطنا اليوم:أكدّ رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة تقديم استقالته لأسباب شخصية.
ونفى المحارمة، وجود أي ضغوطات لتقديم استقالته، مبررًا إياها بأسباب شخصية تعود له فقط.
وتاليًا بيان نشره المحارمة حول تقديم استقالته.

” أسرة المركز الوطني للأمن السيبراني..
الزميلات والزملاء..
كل مَن خَدمْتُ بمعيّتهم..
بقلبٍ مُثقَلٍ ومشاعرَ مختلطةٍ، اود اعلامكم انني قد انهيت عملي كرئيس للمركز الوطني للأمن السيبراني، لأبدأ فصلاً جديداً من رحلتي المهنية ساعياً من خلالِها لخدمة بلدي ومليكي وقطاع الامن السيبراني محليّاً ودوليّاً.
كلي ثقة وايمان ويقين بأنني سأترك خلفي مؤسسةً متميزةً وقويةً؛ قادرةً على مجابهةِ كلّ التحديات، وقادرةً على أداءِ مهمتها بكل تميّز واقتدار من خلال كادر مميّز وكُفؤ، عكَف على تحقيق إنجازات كانت ثمرةَ مثابرتكم وانتمائِكم لوطنكم ولهذا الصرحِ الوطني المتميّز.
لقد حققنا قفزة نوعية متميزة في الامن السيبراني خلال السنوات الثلاث الفائتة، حيث قفز الاردن في اخر تصنيف للاتحاد الدولي للاتصالات من المركز ٧١ عالمياً الى المركز ٢٧، وهو موقع متقدم ما كان ليتحقق لولا تظافر جهود جميع مؤسساتنا الوطنية.
شاكراً لكل من اتصل بي، وراجياً قبول اعتذاري عن أي تقصيرٍ في الردّ على مكالماتكم الهاتفية.
أتمنى لكُم جميعاً الاستمرارَ في النموّ والنجاح وتحقيق الإنجازات في بلدنا الحبيب وأتوسّم بكم جميعاً كلّ الخير بأنّكم ستستمرون بتحقيق الرؤية الملكية السامية لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين ابن عبدالله.
أخوكم بسام المحارمة”


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