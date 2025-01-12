العثور على جثة شخص توفي بشبهة جنائية داخل مركبته بالعاصمة

وطنا اليوم:عثرت الأجهزة الأمنية على جثة أحد الأشخاص توفي بشبهة جنائية داخل مركبته شمال العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ الأجهزة الأمنيّة عثرت اليوم الأحد على جثة أحد الأشخاص جرى التعميم عنه بتغيّبه عن المنزل بعد البحث عنه، داخل مركبته في إحدى مناطق شمال العاصمة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية في مقتله وشُكّل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية