رسالة إلى دولة الرئيس : سياسات رفع الأسعار تحتاج إلى مراجعة فورية

وطنا اليوم:قال الدكتور عامر الشوبكي، خبير اقتصاديات الطاقة : إن سياسة رفع الضرائب وأسعار السلع والخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء والوقود والرسوم الجمركية والضرائب، تنذر بعواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة وخطيرة. هذه القرارات تُضعف الاقتصاد الكلي، وتزيد من معاناة المواطن الذي لم يعد قادراً على تحمل أعباء إضافية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وفيما يتعلق بالمياه، فإن الهدر الذي يتجاوز 50% في الشبكة ناتج عن مشكلات فنية وإدارية وسرقات لم تُعالَج بالشكل المطلوب. ومن غير المنطقي أن يتحمل المواطن كلفة هذا الهدر أو يُفرض عليه دفع أسعار مضاعفة بسبب تقصير حكومي في إدارة الموارد.

نهيب برئيس الحكومة والجهات المعنية إلى مراجعة هذه السياسات ووضع حلول عملية لمعالجة الهدر بكل اصنافه، ومحاربة الفساد الإداري والفني، بدل تحميل المواطن أخطاء الإدارة .